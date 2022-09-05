Из-за действий российских оккупантов на Запорожской АЭС отключили один из двух работавших энергоблоков – "Энергоатом"

"Вечером 3 сентября 2022 года после обстрелов российскими оккупантами линий связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины и из-за недостаточной для двух энергоблоков пропускной способности последней, резервной линии в 19.35 энергоблок №5 ЗАЭС был отключен от энергосети", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" объяснили, что продолжает работать шестой энергоблок, он "с ограниченной мощностью через резервную линию подает электроэнергию в энергосистему Украины, а также обеспечивает собственные потребности Запорожской АЭС".

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Всего на ЗАЭС шесть энергоблоков, это крупнейшая атомная станция в Европе.