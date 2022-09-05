Четверо из шести членов миссии МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС — "Энергоатом"

Ожидается, что два эксперта миссии МАГАТЭ продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе, отметили в "Энергоатоме".

На предприятии подчеркивают, что по состоянию на 10.00 понедельника в работе остается только шестой энергоблок, который подает электроэнергию в энергосистему Украины и обеспечивает собственные потребности Запорожской АЭС. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности у сотрудников пока нет.



Вечером 3 сентября после очередных обстрелов российских оккупационных войск была повреждена линия связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины, в результате чего в 19.35 пятый энергоблок ЗАЭС был отключен от сети.

В "Энергоатоме" отметили, что российские военные остаются на площадке ЗАЭС, а в машинных залах первого и второго блоков расположены грузовики с оружием и боеприпасами.

"Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры по скорейшей демилитаризации ЗАЭС, выводу с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира", – написали в НАЭК "Энергоатом".

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "ABC News", которое вышло 5 сентября, заявил, что Украина не будет рассматривать вопрос о контролируемом закрытии Запорожской атомной электростанции для предотвращения любых утечек радиации.