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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Четверо из шести членов миссии МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС — "Энергоатом"

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Члены миссии МАГАТЭ покинули площадку ЗАЭС
Члены миссии МАГАТЭ покинули площадку ЗАЭС
Фото: "Энергоатом" / Telegram

Четверо из шести представителей команды инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 5 сентября завершили работу на Запорожской атомной электростанции и покинули площадку АЭС. Станция продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба ГП НАЭК "Энергоатом" на своей странице в Telegram.

Ожидается, что два эксперта миссии МАГАТЭ продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе, отметили в "Энергоатоме".

На предприятии подчеркивают, что по состоянию на 10.00 понедельника в работе остается только шестой энергоблок, который подает электроэнергию в энергосистему Украины и обеспечивает собственные потребности Запорожской АЭС. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности у сотрудников пока нет.

Вечером 3 сентября после очередных обстрелов российских оккупационных войск была повреждена линия связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины, в результате чего в 19.35 пятый энергоблок ЗАЭС был отключен от сети.

В "Энергоатоме" отметили, что российские военные остаются на площадке ЗАЭС, а в машинных залах первого и второго блоков расположены грузовики с оружием и боеприпасами.

"Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры по скорейшей демилитаризации ЗАЭС, выводу с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира", – написали в НАЭК "Энергоатом".

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "ABC News", которое вышло 5 сентября, заявил, что Украина не будет рассматривать вопрос о контролируемом закрытии Запорожской атомной электростанции для предотвращения любых утечек радиации.

Контекст:

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию полностью отключали.

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава организации Рафаэль Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.

2 сентября украинская компания "Энергоатом" заявила, что оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в связи с приездом миссии МАГАТЭ оккупанты вывезли свою военную технику с ЗАЭС.

Делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыла на станцию 1 сентября. Ее сопровождали министр энергетики Украины Герман Галущенко и глава "Энергоатома" Петр Котин.

Пресс-служба НАЭК "Энергоатом" информировала, что на станции осталось пять представителей миссии. Они пробудут на станции до 3 сентября.

Гросси заявлял, что вскоре представит отчет о ситуации на ЗАЭС. Он также заявил, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". По словам Гросси, после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на АЭС постоянно.

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