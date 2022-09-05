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Трейдер "Энергетическая компания Украины" получает сомнительные преференции от государственного "Энергоатома" – нардеп Совсун

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Инна Совсун: Еще нелогичнее выглядит идея, что "Энергоатом" помогает ЭКУ, ведь, по большому счету, он помогает своему конкуренту
Инна Совсун: Еще нелогичнее выглядит идея, что "Энергоатом" помогает ЭКУ, ведь, по большому счету, он помогает своему конкуренту
Фото: obozrevatel.com

Передача государственным "Энергоатомом" беспроцентного займа в 500 млн грн для трейдера "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) и отсрочки платежа за производимую на государственных АЭС электроэнергию указывает на то, что трейдер имеет неконкурентные преимущества перед другими участниками рынка. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для ExPro высказала народный депутат от "Голоса", член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Инна Совсун.

"Главная проблема, которая связана с этим решением, – это то, что оказывается, что этот трейдер создан не для того, чтобы работать в равных условиях с другими, а для того, чтобы иметь определенные преференции и приоритет на рынке. То есть оказывается, что такой трейдер имеет такие преимущества на рынке. Более того, предыдущая директор "Энергоатом-Трейдинг" [Екатерина] Данилкова отказалась подписывать решение [об отсрочке оплаты], что должно было намекнуть на основания сомневаться в его правомерности", – заявила Совсун.

Нардеп считает, что "Энергоатом" и "Энергетическая компания Украины" должны быть в конкурентных отношениях между собой.

"Этот единственный государственный трейдер составляет конкуренцию и "Энергоатому". Фактически то, что они делают, могли бы делать и в "Энергоатоме". Поэтому еще нелогичнее выглядит идея, что "Энергоатом" помогает ЭКУ, ведь, по большому счету, он помогает своему конкуренту", – отметила депутат.

Как заявила политик, народные депутаты уже готовят официальное обращение для разъяснения информации об отношениях между "Энергоатомом" и "Энергетической компанией Украины".

"По моему мнению, последовательность действий должна быть такой: сначала получить официальную информацию по этому поводу, а потом уже должны давать оценку этому правоохранительные органы, в том числе, Антимонопольный комитет", – сообщила Совсун.

ExPro пишет, что "Энергетическая компания Украины" стала крупнейшим экспортером электроэнергии в Румынию и Словакию. Компания снабжает страны 62–63 МВт ровным графиком по обоим направлениям. Доля государства в экспорте электроэнергии в Румынию и Словакию достигла 50%.

Теги: энергетика, Инна Совсун, экспорт, электроэнергия, Антимонопольный комитет, Энергоатом
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