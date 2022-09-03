"Представители МАГАТЭ остаются фактически в заложниках". В Госатомрегулирования Украины прокомментировали высказывания Гросси об инспекции ЗАЭС

Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС еще не завершена, ей предстоит выполнить ряд технических заданий, в частности оценку состояния радиационной и ядерной безопасности, пояснили в ГИЯРУ Фото: EPA

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона вечером 2 сентября, сообщило "Интерфакс-Украина".

"Пять представителей МАГАТЭ еще остаются на станции, фактически являясь заложниками российских военных, и решительные высказывания могут быть расценены ими соответствующим образом. И это отобразится на инспекторах агентства", – сказал Кориков.

При этом он отметил, что Украине, которая целью миссии МАГАТЭ на ЗАЭС видит ее полную деоккупацию и демилитаризацию, хотелось бы более решительных действий и высказываний.

"Но давайте дождемся, когда миссия завершится", – предложил он.

В то же время он назвал положительным моментом сам факт визита МАГАТЭ на ЗАЭС, подчеркнув, что "надо отметить мужество Гросси".

По его словам, программа миссии предусматривает соответствующие технические задания, в частности оценку состояния радиационной и ядерной безопасности, систем физической защиты, выполнения мероприятий по сохранению ядерного топлива. Программа разработана совместно МАГАТЭ и украинскими специалистами при координационной поддержке МИД Украины.

"Миссия еще работает, только начала. Есть много вопросов, которые нужно исследовать и потом проанализировать и внести в отчет", – отметил Кориков.

Он подчеркнул, что ГИЯРУ имеет постоянную связь с персоналом Запорожской АЭС.

"Ее эксплуатирует лицензированный персонал НАЭК "Энергоатом". Связь есть, и мы знаем, что происходит на станции и какой режим эксплуатации она осуществляет", – заверил глава Госатомрегулирования.

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Делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыла на станцию 1 сентября. Ее сопровождали министр энергетики Украины Герман Галущенко и глава "Энергоатома" Петр Котин.

Пресс-служба НАЭК "Энергоатом" информировала, что на станции осталось пять представителей миссии. Они пробудут на станции до 3 сентября.

Гросси заявлял, что представит отчет о ситуации на ЗАЭС в начале следующей недели. Он также заявил, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". По словам Гросси, после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на АЭС постоянно.