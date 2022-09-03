"Представители МАГАТЭ остаются фактически в заложниках". В Госатомрегулирования Украины прокомментировали высказывания Гросси об инспекции ЗАЭС

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона вечером 2 сентября, сообщило "Интерфакс-Украина".
"Пять представителей МАГАТЭ еще остаются на станции, фактически являясь заложниками российских военных, и решительные высказывания могут быть расценены ими соответствующим образом. И это отобразится на инспекторах агентства", – сказал Кориков.
При этом он отметил, что Украине, которая целью миссии МАГАТЭ на ЗАЭС видит ее полную деоккупацию и демилитаризацию, хотелось бы более решительных действий и высказываний.
"Но давайте дождемся, когда миссия завершится", – предложил он.
В то же время он назвал положительным моментом сам факт визита МАГАТЭ на ЗАЭС, подчеркнув, что "надо отметить мужество Гросси".
По его словам, программа миссии предусматривает соответствующие технические задания, в частности оценку состояния радиационной и ядерной безопасности, систем физической защиты, выполнения мероприятий по сохранению ядерного топлива. Программа разработана совместно МАГАТЭ и украинскими специалистами при координационной поддержке МИД Украины.
"Миссия еще работает, только начала. Есть много вопросов, которые нужно исследовать и потом проанализировать и внести в отчет", – отметил Кориков.
Он подчеркнул, что ГИЯРУ имеет постоянную связь с персоналом Запорожской АЭС.
"Ее эксплуатирует лицензированный персонал НАЭК "Энергоатом". Связь есть, и мы знаем, что происходит на станции и какой режим эксплуатации она осуществляет", – заверил глава Госатомрегулирования.
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Делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыла на станцию 1 сентября. Ее сопровождали министр энергетики Украины Герман Галущенко и глава "Энергоатома" Петр Котин.
Пресс-служба НАЭК "Энергоатом" информировала, что на станции осталось пять представителей миссии. Они пробудут на станции до 3 сентября.
Гросси заявлял, что представит отчет о ситуации на ЗАЭС в начале следующей недели. Он также заявил, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". По словам Гросси, после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на АЭС постоянно.
Как сообщалось, миссия МАГАТЭ в составе 14 человек вчера посетила ЗАЭС, после чего глава агентства Рафаэль Гросси и часть инспекторов покинули станцию. На ней ориентировочно до 4 сентября остаются пять представителей МАГАТЭ.
В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар.
11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава организации Рафаэль Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.
25 августа из-за обстрелов со стороны оккупантов впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети.
Кроме того, российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.
2 сентября "Энергоатом" заявил, что оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС.
В Генштабе ВСУ сообщили, что в связи с приездом миссии МАГАТЭ оккупанты вывезли свою военную технику с ЗАЭС.