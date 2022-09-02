В МАГАТЭ оценили состояние ЗАЭС, отчет миссии будет на следующей неделе

Об этом 2 сентября на пресс-конференции, которую транслировало в YouTube Общественное, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Я смог увидеть собственными глазами… дыры, остатки снарядов на зданиях, что означает, что физическая целостность объектов была нарушена, и неоднократно", – сказал он.
По словам Гросси, большинство систем по обеспечению защиты и безопасности на ЗАЭС пребывают в "относительно хорошем состоянии", хотя "были определенные прерывания в функциональности".
Как указал гендиректор МАГАТЭ, на ЗАЭС "сложилась уникальная ситуация, когда украинскую станцию контролируют российские оккупационные силы".
Гросси отметил, что "те, у кого есть определенные военные цели, знают, каким образом можно навредить станции – не заботиться о реакторах… а бить по тем местам, где действительно можно навредить функциональности АЭС".
"Поэтому я переживаю именно за физическую целостность, за обеспечение электроэнергией и коллектив. Над всем остальным мы можем работать. Системы отслеживания радиационного фонда, логистические пути чрезвычайно важны, но у них меньшая степень драматизма", – подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.
Гросси добавил, что представит отчет о ситуации на ЗАЭС в начале следующей недели.
Он также заявил, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". По окончанию миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится с шести до двух – они будут находится на АЭС постоянно, резюмировал гендиректор агентства.
Делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыли на станцию 1 сентября. Ее сопровождали министр энергетики Украины Герман Галущенко и глава "Энергоатома" Петр Котин.
Пресс-служба НАЭК "Энергоатом" информировала, что на станции осталось пять представителей миссии. Они пробудут на станции до 3 сентября.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар.
11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава организации Рафаэль Гросси выразил готовность лично возглавить миссию
25 августа из-за обстрелов со стороны оккупантов впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети.
Кроме того, российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.
2 сентября "Энергоатом" заявил, что оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС.
В Генштабе ВСУ сообщили, что в связи с приездом миссии МАГАТЭ оккупанты вывезли свою военную технику с ЗАЭС.