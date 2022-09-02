В МАГАТЭ оценили состояние ЗАЭС, отчет миссии будет на следующей неделе

Об этом 2 сентября на пресс-конференции, которую транслировало в YouTube Общественное, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Я смог увидеть собственными глазами… дыры, остатки снарядов на зданиях, что означает, что физическая целостность объектов была нарушена, и неоднократно", – сказал он.

По словам Гросси, большинство систем по обеспечению защиты и безопасности на ЗАЭС пребывают в "относительно хорошем состоянии", хотя "были определенные прерывания в функциональности".

Как указал гендиректор МАГАТЭ, на ЗАЭС "сложилась уникальная ситуация, когда украинскую станцию контролируют российские оккупационные силы".

Гросси отметил, что "те, у кого есть определенные военные цели, знают, каким образом можно навредить станции – не заботиться о реакторах… а бить по тем местам, где действительно можно навредить функциональности АЭС".

"Поэтому я переживаю именно за физическую целостность, за обеспечение электроэнергией и коллектив. Над всем остальным мы можем работать. Системы отслеживания радиационного фонда, логистические пути чрезвычайно важны, но у них меньшая степень драматизма", – подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

Гросси добавил, что представит отчет о ситуации на ЗАЭС в начале следующей недели.

Он также заявил, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". По окончанию миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится с шести до двух – они будут находится на АЭС постоянно, резюмировал гендиректор агентства.

Делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыли на станцию 1 сентября. Ее сопровождали министр энергетики Украины Герман Галущенко и глава "Энергоатома" Петр Котин.

Пресс-служба НАЭК "Энергоатом" информировала, что на станции осталось пять представителей миссии. Они пробудут на станции до 3 сентября.

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