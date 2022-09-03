Эрдоган заявил Путину, что Турция готова "внести вклад в процессы вокруг ЗАЭС"

"Эрдоган отметил, что Турция готова внести вклад в процессы вокруг ЗАЭС так же, как раньше приложила усилия к достижению "зернового соглашения", – говорится в сообщении.

На сайте Кремля опубликовали свою версию разговора Эрдогана и Путина.

"Затронута также ситуация в Украине. Реджеп Тайип Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Рассмотрен ход реализации заключенной в Стамбуле 22 июля при посредничестве президента Турции "зерновой сделки", – написала пресс-служба Путина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)