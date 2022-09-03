ГОРДОН
 
 
МИР

Эрдоган заявил Путину, что Турция готова "внести вклад в процессы вокруг ЗАЭС"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ЗАЭС захвачена россиянами в начале марта
ЗАЭС захвачена россиянами в начале марта
Фото: ЕРА

3 сентября состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным, обсуждались в том числе события вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области Украины. Об этом проинформировало турецкое государственное агентство "Анадолу".

"Эрдоган отметил, что Турция готова внести вклад в процессы вокруг ЗАЭС так же, как раньше приложила усилия к достижению "зернового соглашения", – говорится в сообщении.

На сайте Кремля опубликовали свою версию разговора Эрдогана и Путина.

"Затронута также ситуация в Украине. Реджеп Тайип Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Рассмотрен ход реализации заключенной в Стамбуле 22 июля при посредничестве президента Турции "зерновой сделки", – написала пресс-служба Путина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию полностью отключали.

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава организации Рафаэль Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.

2 сентября украинская компания "Энергоатом" заявила, что оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в связи с приездом миссии МАГАТЭ оккупанты вывезли свою военную технику с ЗАЭС.

Делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыла на станцию 1 сентября. Ее сопровождали министр энергетики Украины Герман Галущенко и глава "Энергоатома" Петр Котин.

Пресс-служба НАЭК "Энергоатом" информировала, что на станции осталось пять представителей миссии. Они пробудут на станции до 3 сентября.

Гросси заявлял, что представит отчет о ситуации на ЗАЭС в начале следующей недели. Он также заявил, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". По словам Гросси, после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на АЭС постоянно.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, война, энергетика, оккупация, АЭС, война России против Украины, президент, Энергодар, соглашение, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинский Оскаровский комитет назвал единственного финалиста нацотбора
Украинский Оскаровский комитет назвал единственного финалиста нацотбора
84-летняя Джейн Фонда больна раком и проходит химиотерапию
84-летняя Джейн Фонда больна раком и проходит химиотерапию
"Сейчас именно то время". Добрынин и Квиткова обвенчались спустя два года после свадьбы. Фото
"Сейчас именно то время". Добрынин и Квиткова обвенчались спустя два года после свадьбы. Фото
"56?! Боже!" Хайек в бикини отпраздновала свой день рождения на яхте зажигательным танцем. Видео
"56?! Боже!" Хайек в бикини отпраздновала свой день рождения на яхте зажигательным танцем. Видео
  "Кришталь". Каменских презентовала клип, который сняла до полномасштабной войны. Видео
  "Кришталь". Каменских презентовала клип, который сняла до полномасштабной войны. Видео
"В этот день наша жизнь изменилась". Бех-Романчук показала снимки с венчания
"В этот день наша жизнь изменилась". Бех-Романчук показала снимки с венчания
Жена футболиста Зинченко показала семейные снимки, которые были сделаны в честь первого дня рождения их дочери
Жена футболиста Зинченко показала семейные снимки, которые были сделаны в честь первого дня рождения их дочери
"Старая, худая анорексичка". Ефросинина в ответ на хейт показала лицо крупным планом
"Старая, худая анорексичка". Ефросинина в ответ на хейт показала лицо крупным планом
"Высаживается российский десант". Жена Арестовича рассказала, как вместе с сыном покидала Киев в первый день войны
"Высаживается российский десант". Жена Арестовича рассказала, как вместе с сыном покидала Киев в первый день войны
Пугачева: Что первым делом захотелось сделать после возвращения? Морду набить одному человеку
Пугачева: Что первым делом захотелось сделать после возвращения? Морду набить одному человеку
"Мы выехали из Ирпеня с 40 котами". Врач Амосова рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Мы выехали из Ирпеня с 40 котами". Врач Амосова рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Филолог Авраменко позировал в спортзале
Филолог Авраменко позировал в спортзале
40-летняя Мейхер показала формы в облегающем костюме и засветила пуп. Фото
40-летняя Мейхер показала формы в облегающем костюме и засветила пуп. Фото
Вакарчук передал 350 тыс. грн на восстановление музея Сковороды, разрушенного российскими оккупантами
Вакарчук передал 350 тыс. грн на восстановление музея Сковороды, разрушенного российскими оккупантами
От авосек до очков из кофейной гущи. Пять украинских эко-брендов
От авосек до очков из кофейной гущи. Пять украинских эко-брендов
Dantes презентовал песню Not A Refugee. Аудио
Dantes презентовал песню Not A Refugee. Аудио
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жаль Володю". Пугачева высказалась о кремлевском пропагандисте Соловьеве (51551)
2
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей (51094)
3
"Пусть все дети учатся в безопасности". Разумков показал жену и сына в День знаний (36908)
4
"Такая настоящая", "Красота". Каменских снялась в ультрамини. Фото (35430)
5
Постройневшая Тина Кароль снялась в прозрачном мини-платье с глубоким декольте. Видео (32905)
6
Пугачева: Что первым делом захотелось сделать после возвращения? Морду набить одному человеку (32328)
7
"Единственный мужчина, который делает мою жизнь красивой". Беременная Свитолина показала новое фото с мужем (29004)
8
"Высаживается российский десант". Жена Арестовича рассказала, как вместе с сыном покидала Киев в первый день войны (21957)
 
 
 
 