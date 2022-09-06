В МАГАТЭ назвали дату публикации отчета о ситуации на ЗАЭС

Отчет будет посвящен "ядерной безопасности, защите и гарантиям Украины". В тот же день Гросси проинформирует Совет Безопасности ООН о результатах миссии, говорится в документе.
В МАГАТЭ также сообщили, что на станции продолжается ремонт вышедшей из строя 2 сентября линии мощностью 750 кВ, этим занимаются украинские специалисты.
По данным организации, станция получает электроэнергию, необходимую для безопасности, от единственного действующего реактора.
"Один из шести реакторов ЗАЭС продолжает вырабатывать электроэнергию, необходимую станции для охлаждения и других функций ядерной безопасности", – написано в заявлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 5 сентября выразил надежду, что выводы миссии Международного агентства по атомной энергии, побывавшей на оккупированной россиянами Запорожской АЭС, будут объективными.
В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали.
11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава организации Рафаэль Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.
Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.
Делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыла на станцию 1 сентября. Ее сопровождали министр энергетики Украины Герман Галущенко и глава "Энергоатома" Петр Котин.
Гросси заявлял, что вскоре представит отчет о ситуации на Запорожской АЭС. Он также заявил, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". По словам Гросси, после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
На Запорожской АЭС 5 сентября отключили последнюю линию электропередачи, которая соединяла станцию с энергосистемой Украины.