В МАГАТЭ назвали дату публикации отчета о ситуации на ЗАЭС

Отчет будет посвящен "ядерной безопасности, защите и гарантиям Украины". В тот же день Гросси проинформирует Совет Безопасности ООН о результатах миссии, говорится в документе.

В МАГАТЭ также сообщили, что на станции продолжается ремонт вышедшей из строя 2 сентября линии мощностью 750 кВ, этим занимаются украинские специалисты.

По данным организации, станция получает электроэнергию, необходимую для безопасности, от единственного действующего реактора.

"Один из шести реакторов ЗАЭС продолжает вырабатывать электроэнергию, необходимую станции для охлаждения и других функций ядерной безопасности", – написано в заявлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 5 сентября выразил надежду, что выводы миссии Международного агентства по атомной энергии, побывавшей на оккупированной россиянами Запорожской АЭС, будут объективными.