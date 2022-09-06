Зеленский: Обстрел территории ЗАЭС означает, что государству-террористу безразлично, что скажет МАГАТЭ

"Сегодня говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном... Отдельно и подробно обсудили ситуацию на Запорожской атомной станции. Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на станцию – кстати, завтра должны быть представлены выводы миссии. Надеюсь, что они будут объективными", – заявил Зеленский в видеообращении.
Украинский лидер напомнил, что 5 сентября из-за очередного российского провокационного обстрела была повреждена последняя линия энергопередачи, которая соединяла станцию с энергосистемой Украины.
"Снова – это уже второй раз – в результате российской провокации Запорожская [атомная электро-] станция оказалась в шаге от радиационной катастрофы. Считаю тот факт, что Россия делает это именно сейчас, именно накануне выводов МАГАТЭ, очень красноречивым. Обстрел территории ЗАЭС означает, что государству-террористу безразлично, что скажет МАГАТЭ, его не волнует, что решит международное сообщество. Россия заинтересована лишь в том, чтобы ситуация оставалась наихудшей как можно дольше", – подчеркнул он.
Это, как отметил президент, можно исправить только усилением санкций, только официальным признанием России государством-террористом – на всех уровнях.
"У Украины очень четкая, прозрачная и честная позиция: пока мы контролировали станцию, там не было никакой угрозы радиационной катастрофы. Как только пришла Россия, сразу стал возможным самый плохой сценарий, который только можно представить. На это нужна международная реакция – от ООН до каждого просто нормального государства", – резюмировал Зеленский.
Макрон выступил одним из посредников в процессе организации визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. 19 августа в Елисейском дворце сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Макроном согласился на развертывание миссии МАГАТЭ на станции.
30 августа перед приездом миссии МАГАТЭ в Украину Зеленский и Макрон непротокольно обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.
Зеленский после визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС отметил 1 сентября, что оккупанты пытаются превратить приезд экспертов в "бесплодную экскурсию" и не допустили на объект независимую прессу.
В интервью ABC News, которое вышло 5 сентября, Зеленский заявил, что Украина не будет рассматривать вопрос о контролируемом закрытии Запорожской атомной электростанции для предотвращения любых утечек радиации.
5 сентября Зеленский и Макрон провели телефонные переговоры, которые продолжались более полутора часов. Одной из ключевых тем стали результаты работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали.
11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава организации Рафаэль Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.
Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.
Делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыла на станцию 1 сентября. Ее сопровождали министр энергетики Украины Герман Галущенко и глава "Энергоатома" Петр Котин.
Гросси заявлял, что вскоре представит отчет о ситуации на Запорожской АЭС. Он также заявил, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". По словам Гросси, после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
На Запорожской АЭС 5 сентября отключили последнюю линию электропередачи, которая соединяла станцию с энергосистемой Украины.