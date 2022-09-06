Зеленский: Обстрел территории ЗАЭС означает, что государству-террористу безразлично, что скажет МАГАТЭ

Зеленский считает, что Россия не заинтересована в улучшении ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС и наглядно это демонстрирует Фото: president.gov.ua

"Сегодня говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном... Отдельно и подробно обсудили ситуацию на Запорожской атомной станции. Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на станцию – кстати, завтра должны быть представлены выводы миссии. Надеюсь, что они будут объективными", – заявил Зеленский в видеообращении.

Украинский лидер напомнил, что 5 сентября из-за очередного российского провокационного обстрела была повреждена последняя линия энергопередачи, которая соединяла станцию с энергосистемой Украины.

"Снова – это уже второй раз – в результате российской провокации Запорожская [атомная электро-] станция оказалась в шаге от радиационной катастрофы. Считаю тот факт, что Россия делает это именно сейчас, именно накануне выводов МАГАТЭ, очень красноречивым. Обстрел территории ЗАЭС означает, что государству-террористу безразлично, что скажет МАГАТЭ, его не волнует, что решит международное сообщество. Россия заинтересована лишь в том, чтобы ситуация оставалась наихудшей как можно дольше", – подчеркнул он.

Это, как отметил президент, можно исправить только усилением санкций, только официальным признанием России государством-террористом – на всех уровнях.

"У Украины очень четкая, прозрачная и честная позиция: пока мы контролировали станцию, там не было никакой угрозы радиационной катастрофы. Как только пришла Россия, сразу стал возможным самый плохой сценарий, который только можно представить. На это нужна международная реакция – от ООН до каждого просто нормального государства", – резюмировал Зеленский.

Макрон выступил одним из посредников в процессе организации визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. 19 августа в Елисейском дворце сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Макроном согласился на развертывание миссии МАГАТЭ на станции.

30 августа перед приездом миссии МАГАТЭ в Украину Зеленский и Макрон непротокольно обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.

Зеленский после визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС отметил 1 сентября, что оккупанты пытаются превратить приезд экспертов в "бесплодную экскурсию" и не допустили на объект независимую прессу.

В интервью ABC News, которое вышло 5 сентября, Зеленский заявил, что Украина не будет рассматривать вопрос о контролируемом закрытии Запорожской атомной электростанции для предотвращения любых утечек радиации.

5 сентября Зеленский и Макрон провели телефонные переговоры, которые продолжались более полутора часов. Одной из ключевых тем стали результаты работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.