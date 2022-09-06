Зеленский полтора часа разговаривал с Макроном. Президенты обменялись оценками визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

"Состоялись предметные, продолжительностью более 1,5 часов, переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Рассказал ему о положении на фронте и ходе противодействия агрессии РФ. Скоординировали дальнейшую оборонную помощь от Франции. Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", – написал украинский лидер.

Held substantive, more than 1.5 hour-long talks with * President @EmmanuelMacron. Told him about the situation at the front & the course of countering RF's aggression. Coordinated further defense support from * . Exchanged assessments of the results of the IAEA mission to #ZNPP — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2022

Макрон выступил одним из посредников в процессе организации визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. 19 августа в Елисейском дворце сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Макроном согласился на развертывание миссии МАГАТЭ на станции.

30 августа перед приездом миссии МАГАТЭ в Украину Зеленский и Макрон непротокольно обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.

Зеленский после визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС отметил 1 сентября, что оккупанты пытаются превратить приезд экспертов в "бесплодную экскурсию" и не допустили на объект независимую прессу.

В интервью ABC News, которое вышло 5 сентября, Зеленский заявил, что Украина не будет рассматривать вопрос о контролируемом закрытии Запорожской атомной электростанции для предотвращения любых утечек радиации.