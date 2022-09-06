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Зеленский полтора часа разговаривал с Макроном. Президенты обменялись оценками визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

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Макрон и Зеленский содержательно проговорили полтора часа
Макрон и Зеленский содержательно проговорили полтора часа
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом Зеленский 5 сентября сообщил в Twitter.

"Состоялись предметные, продолжительностью более 1,5 часов, переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Рассказал ему о положении на фронте и ходе противодействия агрессии РФ. Скоординировали дальнейшую оборонную помощь от Франции. Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", – написал украинский лидер.

Макрон выступил одним из посредников в процессе организации визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. 19 августа в Елисейском дворце сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Макроном согласился на развертывание миссии МАГАТЭ на станции

30 августа перед приездом миссии МАГАТЭ в Украину Зеленский и Макрон непротокольно обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.

Зеленский после визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС отметил 1 сентября, что оккупанты пытаются превратить приезд экспертов в "бесплодную экскурсию" и не допустили на объект независимую прессу

В интервью ABC News, которое вышло 5 сентября, Зеленский заявил, что Украина не будет рассматривать вопрос о контролируемом закрытии Запорожской атомной электростанции для предотвращения любых утечек радиации.

Контекст:

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали.

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава организации Рафаэль Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.

Делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыла на станцию 1 сентября. Гросси заявил, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". По его словам, после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

На ЗАЭС 5 сентября отключили последнюю линию электропередачи, которая соединяла станцию с энергосистемой Украины. Таким образом, станцию полностью отключили от энергосистемы Украины второй раз за последние две недели.

Теги: Россия, Украина, Франция, ООН, оккупация, переговоры, военная помощь, помощь, АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, МАГАТЭ, война России против Украины, Энергодар, Эммануэль Макрон, российские оккупанты
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