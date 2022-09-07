"Ситуация в Украине беспрецедентная". МАГАТЭ опубликовало отчет о визите на ЗАЭС

"В ожидании окончания конфликта и восстановления стабильных условий есть острая необходимость принять временные меры по предотвращению ядерной аварии, вызванной физическим ущербом, нанесенным военным оружием. Это может быть достигнуто путем немедленного установления зоны ядерной безопасности и защиты", – говорится в отчете.
Кроме того, команда наблюдала повреждения в разных местах, некоторые были нанесены вблизи корпусов реактора. В частности, от обстрела было повреждено специальное здание, в котором хранится свежее ядерное топливо и хранилище твердых радиоактивных отходов, отметили представители миссии, уточнив, что уровень радиации в районе станции остается нормальным.
Во время пребывания на станции эксперты МАГАТЭ обнаружили факт размещения на АЭС российской военной техники и солдат, в том числе "несколько военных грузовиков на первом этаже машинного зала энергоблоков №1 и №2".
МАГАТЭ призывает не совершать обстрелы станции, ведь это может привести к повреждению важных систем и оборудования, за чем может последовать "неограниченный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду". А военная техника, которая размещена вблизи реакторов, в случаи аварии будет мешать работать спасателям и работникам станции, добавили эксперты.
Как говорится в отчете, ситуация в Украине беспрецедентная, это первый случай военного конфликта, который происходит на крупном ядерном объекте. Авария на станции будет иметь серьезные последствия внутри страны и за ее пределами, сказано в документе.
Представители МАГАТЭ подчеркнули, что их задача на станции – внимательно наблюдать за ситуацией и передавать оперативную информацию. Специалисты будут проводить детальную и непрерывную работу по оценке физического ущерба АЭС и по поводу работоспособности основных и резервных систем охраны и безопасности. Кроме того, они будут следить за трудовыми условиями персонала, на которых сейчас повышенная нагрузка из-за неукомплектованности штата, говорится в отчете.
В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали.
11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава организации Рафаэль Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.
Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.
Делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыла на станцию 1 сентября.
Гросси заявлял, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". По его словам, после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
На Запорожской АЭС 5 сентября отключили последнюю линию электропередачи, которая соединяла станцию с энергосистемой Украины.