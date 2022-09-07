"Ситуация в Украине беспрецедентная". МАГАТЭ опубликовало отчет о визите на ЗАЭС

"В ожидании окончания конфликта и восстановления стабильных условий есть острая необходимость принять временные меры по предотвращению ядерной аварии, вызванной физическим ущербом, нанесенным военным оружием. Это может быть достигнуто путем немедленного установления зоны ядерной безопасности и защиты", – говорится в отчете.

Кроме того, команда наблюдала повреждения в разных местах, некоторые были нанесены вблизи корпусов реактора. В частности, от обстрела было повреждено специальное здание, в котором хранится свежее ядерное топливо и хранилище твердых радиоактивных отходов, отметили представители миссии, уточнив, что уровень радиации в районе станции остается нормальным.

Во время пребывания на станции эксперты МАГАТЭ обнаружили факт размещения на АЭС российской военной техники и солдат, в том числе "несколько военных грузовиков на первом этаже машинного зала энергоблоков №1 и №2".

МАГАТЭ призывает не совершать обстрелы станции, ведь это может привести к повреждению важных систем и оборудования, за чем может последовать "неограниченный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду". А военная техника, которая размещена вблизи реакторов, в случаи аварии будет мешать работать спасателям и работникам станции, добавили эксперты.

Как говорится в отчете, ситуация в Украине беспрецедентная, это первый случай военного конфликта, который происходит на крупном ядерном объекте. Авария на станции будет иметь серьезные последствия внутри страны и за ее пределами, сказано в документе.

Представители МАГАТЭ подчеркнули, что их задача на станции – внимательно наблюдать за ситуацией и передавать оперативную информацию. Специалисты будут проводить детальную и непрерывную работу по оценке физического ущерба АЭС и по поводу работоспособности основных и резервных систем охраны и безопасности. Кроме того, они будут следить за трудовыми условиями персонала, на которых сейчас повышенная нагрузка из-за неукомплектованности штата, говорится в отчете.