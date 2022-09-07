Путин может воспользоваться отчетом МАГАТЭ по ЗАЭС, чтобы создать новый "Минск" – Институт исследования войны

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем Фото: EPA

В отчете не пытаются определить, кто ответственен за обстрелы станции, но неоднократно призывают "все соответствующие стороны" принять меры для улучшения ситуации. В то же время в докладе признают, что Россия разместила своих военных и технику в разных местах станции, что ограничивает доступ персонала АЭС к ряду помещений.

Аналитики считают, что сдержанность и показательный нейтралитет отчета может затмить предельно четкое изложение действий России, подрывающих безопасность АЭС, а также тот факт, что в отчете Украине не приписываются какие-либо опасные действия.

Вместе с тем эксперты считают, что отчет МАГАТЭ представляет собой закодированное осуждение действий России, которые создали и увековечивают опасность ядерной катастрофы в Украине.

В ISW также отмечают, что Путин может попытаться использовать опасения, вызывающие действия российских оккупантов, чтобы заставить МАГАТЭ и международное сообщество признать право России эксплуатировать ЗАЭС. А это в свою очередь Россия может представить как фактическое признание оккупации украинского юга.

Аналитики добавляют, что в несколько зашифрованной форме МАГАТЭ признает Украину законным оператором ЗАЭС и стороной, ответственной за ее безопасность и соблюдение международного права. Поэтому МАГАТЭ не может напрямую привлекать Россию к консультациям по работе станции, по крайней мере, молчаливо не признавая, что Россия имеет право на такие консультации.

По мнению аналитиков, Путин может попытаться воспользоваться сдержанностью отчета для того, чтобы создать процесс, аналогичный Минским соглашениям.

"В Минских соглашениях Россия рассматривалась как нейтральная сторона, а не как участник, тем самым молчаливо принимая утверждение Путина о том, что Украина находится в состоянии гражданской войны, а не является жертвой российской агрессии", – напомнили в институте.