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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин может воспользоваться отчетом МАГАТЭ по ЗАЭС, чтобы создать новый "Минск" – Институт исследования войны

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В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем
Фото: EPA

Показательный нейтралитет в отчете МАГАТЭ о ситуации на временно захваченной Запорожской АЭС может сыграть на руку оккупантам. Президент России Владимир Путин может использовать этот отчет, чтобы запустить процесс, аналогичный Минским соглашениям. Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

В отчете не пытаются определить, кто ответственен за обстрелы станции, но неоднократно призывают "все соответствующие стороны" принять меры для улучшения ситуации. В то же время в докладе признают, что Россия разместила своих военных и технику в разных местах станции, что ограничивает доступ персонала АЭС к ряду помещений.

Аналитики считают, что сдержанность и показательный нейтралитет отчета может затмить предельно четкое изложение действий России, подрывающих безопасность АЭС, а также тот факт, что в отчете Украине не приписываются какие-либо опасные действия.

Вместе с тем эксперты считают, что отчет МАГАТЭ представляет собой закодированное осуждение действий России, которые создали и увековечивают опасность ядерной катастрофы в Украине.

В ISW также отмечают, что Путин может попытаться использовать опасения, вызывающие действия российских оккупантов, чтобы заставить МАГАТЭ и международное сообщество признать право России эксплуатировать ЗАЭС. А это в свою очередь Россия может представить как фактическое признание оккупации украинского юга.

Аналитики добавляют, что в несколько зашифрованной форме МАГАТЭ признает Украину законным оператором ЗАЭС и стороной, ответственной за ее безопасность и соблюдение международного права. Поэтому МАГАТЭ не может напрямую привлекать Россию к консультациям по работе станции, по крайней мере, молчаливо не признавая, что Россия имеет право на такие консультации.

По мнению аналитиков, Путин может попытаться воспользоваться сдержанностью отчета для того, чтобы создать процесс, аналогичный Минским соглашениям.

"В Минских соглашениях Россия рассматривалась как нейтральная сторона, а не как участник, тем самым молчаливо принимая утверждение Путина о том, что Украина находится в состоянии гражданской войны, а не является жертвой российской агрессии", – напомнили в институте.

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыла на станцию. Глава организации Рафаэль Гросси заявлял, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". Он отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, Украина, война, Запорожская область, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, российские оккупанты
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