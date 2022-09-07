Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение МАГАТЭ о создании зоны защиты на ЗАЭС, если оно заключается в ее демилитаризации

Мир не просто заслуживает, а требует, чтобы представители МАГАТЭ принудили Россию к демилитаризации территории ЗАЭС, отметил Зеленский Фото: EPA

"В отчете отмечаются присутствие российской военной техники на территории АЭС, акцентированное давление на наших атомщиков и четкие ссылки на российскую военную оккупацию. Это хорошо, – сказал президент. – Что касается предложения генерального директора МАГАТЭ [Рафаэля] Гросси создать зону защиты на станции, то нужно смотреть на конкретное содержание такого инструмента: что именно может быть защитой? Если содержание этого предложения заключается в демилитаризации территории АЭС – а это логично, потому что именно российское военное присутствие поставило Запорожскую станцию на грань радиационной катастрофы, – то мы можем поддержать такую демилитаризованную зону защиты".

По мнению Зеленского, "мир не просто заслуживает, а требует того, чтобы представители МАГАТЭ принудили Россию к демилитаризации территории АЭС и возвращению полного контроля Украине".

"Если Россия поставила мир на грань радиационной катастрофы – значит, у мира должны быть соответствующие средства, чтобы поставить Россию в условия, когда государство-террорист будет вынуждено прекратить террор", – резюмировал президент Украины.

МАГАТЭ в отчете призвало не совершать обстрелы ЗАЭС, так как это может привести к повреждению важных систем и оборудования, за чем может последовать "неограниченный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду".

А военная техника, которая размещена вблизи реакторов ЗАЭС, в случаи аварии будет мешать работать спасателям и работникам станции, добавили эксперты агентства.

Как говорится в отчете, ситуация в Украине беспрецедентная, это первый случай военного конфликта, который происходит на крупном ядерном объекте. Авария на станции будет иметь серьезные последствия внутри страны и за ее пределами, сказано в документе.