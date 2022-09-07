Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение МАГАТЭ о создании зоны защиты на ЗАЭС, если оно заключается в ее демилитаризации

"В отчете отмечаются присутствие российской военной техники на территории АЭС, акцентированное давление на наших атомщиков и четкие ссылки на российскую военную оккупацию. Это хорошо, – сказал президент. – Что касается предложения генерального директора МАГАТЭ [Рафаэля] Гросси создать зону защиты на станции, то нужно смотреть на конкретное содержание такого инструмента: что именно может быть защитой? Если содержание этого предложения заключается в демилитаризации территории АЭС – а это логично, потому что именно российское военное присутствие поставило Запорожскую станцию на грань радиационной катастрофы, – то мы можем поддержать такую демилитаризованную зону защиты".
По мнению Зеленского, "мир не просто заслуживает, а требует того, чтобы представители МАГАТЭ принудили Россию к демилитаризации территории АЭС и возвращению полного контроля Украине".
"Если Россия поставила мир на грань радиационной катастрофы – значит, у мира должны быть соответствующие средства, чтобы поставить Россию в условия, когда государство-террорист будет вынуждено прекратить террор", – резюмировал президент Украины.
МАГАТЭ в отчете призвало не совершать обстрелы ЗАЭС, так как это может привести к повреждению важных систем и оборудования, за чем может последовать "неограниченный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду".
А военная техника, которая размещена вблизи реакторов ЗАЭС, в случаи аварии будет мешать работать спасателям и работникам станции, добавили эксперты агентства.
Как говорится в отчете, ситуация в Украине беспрецедентная, это первый случай военного конфликта, который происходит на крупном ядерном объекте. Авария на станции будет иметь серьезные последствия внутри страны и за ее пределами, сказано в документе.
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали.
11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.
Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.
Делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыла на станцию 1 сентября.
Гросси заявлял, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". Он отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
На Запорожской АЭС 5 сентября отключили последнюю линию электропередачи, которая соединяла станцию с энергосистемой Украины.