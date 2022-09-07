"Ну, "Тигры" стоят там". Путин заявил, что Россия не захватила ЗАЭС, а охраняет ее

Комментируя отчет о визите миссии МАГАТЭ на станцию, он сказал, что Росгвардия не находится на территории ЗАЭС, а только "охраняет периметр" от украинской армии, а внутри нет ни оружия, ни солдат.

"В отчете МАГАТЭ говорит убрать военную технику со станции, но на территории станции нет военной техники. Это сотрудники МАГАТЭ должны были увидеть и сейчас могут увидеть, потому что двое там остались. Там стоит Нацгвардия, охраняющая периметр и внутреннюю часть. Ну, "Тигры" стоят там. Это Росгвардия занимается обеспечением безопасности", – сказал он.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыла на станцию. Глава организации Рафаэль Гросси заявлял, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". Он отметил, что после окончания работы миссии двое ее специалистов будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет о ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции, а также зоны вокруг нее.

Американский Институт исследования войны (ISW) предположил, что Путин может использовать отчет МАГАТЭ, чтобы запустить процесс, аналогичный Минским соглашениям. По мнению аналитиков, в отчете четко не сказано, кто обстреливает станцию, но неоднократно призывают "все соответствующие стороны" принять меры для улучшения ситуации.