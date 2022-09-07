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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ну, "Тигры" стоят там". Путин заявил, что Россия не захватила ЗАЭС, а охраняет ее

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Путин не согласился с выводами МАГАТЭ о необходимости демилитаризации станции
Путин не согласился с выводами МАГАТЭ о необходимости демилитаризации станции
Фото: ЕРА

Российский президент Владимир Путин признал, что на Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре находятся российские военные и техника. Его выступление на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 7 сентября транслировалось в YouТube.

Комментируя отчет о визите миссии МАГАТЭ на станцию, он сказал, что Росгвардия не находится на территории ЗАЭС, а только "охраняет периметр" от украинской армии, а внутри нет ни оружия, ни солдат. 

"В отчете МАГАТЭ говорит убрать военную технику со станции, но на территории станции нет военной техники. Это сотрудники МАГАТЭ должны были увидеть и сейчас могут увидеть, потому что двое там остались. Там стоит Нацгвардия, охраняющая периметр и внутреннюю часть. Ну, "Тигры" стоят там. Это Росгвардия занимается обеспечением безопасности", – сказал он.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыла на станцию. Глава организации Рафаэль Гросси заявлял, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". Он отметил, что после окончания работы миссии двое ее специалистов будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет о ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции, а также зоны вокруг нее. 

Американский Институт исследования войны (ISW) предположил, что Путин может использовать отчет МАГАТЭ, чтобы запустить процесс, аналогичный Минским соглашениям. По мнению аналитиков, в отчете четко не сказано, кто обстреливает станцию, но неоднократно призывают "все соответствующие стороны" принять меры для улучшения ситуации. 

Контекст:

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и город Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.

Теги: Россия, Владимир Путин, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Росгвардия, Энергодар, Рафаэль Гросси
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