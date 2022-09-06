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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Путин циничный, но не сумасшедший". Генерал Ходжес считает сценарий применения ядерного оружия маловероятным

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Ходжес считает, что Россия не будет применять ядерное оружие
Ходжес считает, что Россия не будет применять ядерное оружие
Фото: EPA

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал и военный эксперт Бен Ходжес назвал применение ядерного оружия Россией в войне против Украины маловероятным. Об этом он сказал в интервью "Новому времени", опубликованном 6 сентября.

Ходжес считает, что единственным способом, которым Россия может эскалировать конфликт с Украиной, является применение ядерного оружия. Но, по его словам, президент РФ Владимир Путин на такое не пойдет, ведь он хоть "слишком циничный и беспринципный, но не сумасшедший". 

По мнению Ходжеса, российская власть понимает, что такой шаг неизбежно приведет к ответным мерам со стороны США или даже Великобритании, и этого "россияне не хотели бы". 

В то же время он считает, что Запад не должен смягчать санкционное давление, потому что это лишь "усугубит ситуацию". Также, по мнению эксперта, подписание каких-либо договоров о снижении боевой активности или об оперативной паузе на фронте позволит России восстановить часть своего военного потенциала, а "это сделает войну более тяжелой и долгой". Он подытожил, что "Украина должна продолжать бороться, война не должна быть поставлена на паузу, а санкции должны продолжать давить на РФ".

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину президент РФ Владимир Путин отдал приказ перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания армии, включающие и ядерное оружие.

Президент США Джо Байден в ответ назвал эти заявления безответственными. А 1 августа он заявил, что США готовы вести переговоры с Россией о контроле над ядерным оружием.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, оружие, ядерное оружие, военные, Бен Ходжес, войска, давление
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