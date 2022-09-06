"Путин циничный, но не сумасшедший". Генерал Ходжес считает сценарий применения ядерного оружия маловероятным

Ходжес считает, что единственным способом, которым Россия может эскалировать конфликт с Украиной, является применение ядерного оружия. Но, по его словам, президент РФ Владимир Путин на такое не пойдет, ведь он хоть "слишком циничный и беспринципный, но не сумасшедший".

По мнению Ходжеса, российская власть понимает, что такой шаг неизбежно приведет к ответным мерам со стороны США или даже Великобритании, и этого "россияне не хотели бы".

В то же время он считает, что Запад не должен смягчать санкционное давление, потому что это лишь "усугубит ситуацию". Также, по мнению эксперта, подписание каких-либо договоров о снижении боевой активности или об оперативной паузе на фронте позволит России восстановить часть своего военного потенциала, а "это сделает войну более тяжелой и долгой". Он подытожил, что "Украина должна продолжать бороться, война не должна быть поставлена на паузу, а санкции должны продолжать давить на РФ".