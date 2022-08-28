Признаков, что РФ завтра применит против Украины ядерное оружие, нет – ГУР Минобороны Украины

"Признаков того, что он [президент РФ Владимир Путин] завтра применит такое оружие, нет. Но там постоянно проводятся тренировки, именно назначенные, плановые тренировки по развертыванию ядерного оружия, перемещению боезаряда, подготовка носителей ядерного оружия к применению. Носители есть – это те же самые Ту-22, Ту-95, Ту-160, носители системы "Калибр", которые находятся в Черном море, также могут нести тактический ядерный боезаряд. То есть такая угроза остается, и мы это понимаем", – сообщил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину президент РФ Владимир Путин отдал приказ перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания армии, включающие и ядерное оружие.

Президент США Джо Байден в ответ назвал эти заявления безответственными. А 1 августа заявил, что США готовы вести переговоры с Россией о контроле над ядерным оружием.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников.