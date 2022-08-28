ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Признаков, что РФ завтра применит против Украины ядерное оружие, нет – ГУР Минобороны Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Скибицкий: В РФ постоянно проводятся плановые тренировки по развертыванию ядерного оружия, перемещению боезаряда, подготовка носителей ядерного оружия к применению
Скибицкий: В РФ постоянно проводятся плановые тренировки по развертыванию ядерного оружия, перемещению боезаряда, подготовка носителей ядерного оружия к применению
Фото: mediacenter.org.ua

Пока признаков того, что Россия в ближайшее время может применить против Украины ядерное оружие, нет. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина", которое вышло 27 августа.

"Признаков того, что он [президент РФ Владимир Путин] завтра применит такое оружие, нет. Но там постоянно проводятся тренировки, именно назначенные, плановые тренировки по развертыванию ядерного оружия, перемещению боезаряда, подготовка носителей ядерного оружия к применению. Носители есть – это те же самые Ту-22, Ту-95, Ту-160, носители системы "Калибр", которые находятся в Черном море, также могут нести тактический ядерный боезаряд. То есть такая угроза остается, и мы это понимаем", – сообщил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину президент РФ Владимир Путин отдал приказ перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания армии, включающие и ядерное оружие.

Президент США Джо Байден в ответ назвал эти заявления безответственными. А 1 августа заявил, что США готовы вести переговоры с Россией о контроле над ядерным оружием.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ядерное оружие, разведка, война России против Украины, Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мне все нравится. Он очень умный, образованный". Бывшая жена Узелкова рассказала о своем новом избраннике
  "Мне все нравится. Он очень умный, образованный". Бывшая жена Узелкова рассказала о своем новом избраннике
"Аллуся, как же тебя не хватало". Пугачева заявила, что вернулась в РФ "наводить порядки в головах" россиян. Видео
"Аллуся, как же тебя не хватало". Пугачева заявила, что вернулась в РФ "наводить порядки в головах" россиян. Видео
  Каменских рассказала, почему Потап не вернулся вместе с ней в Украину
  Каменских рассказала, почему Потап не вернулся вместе с ней в Украину
  "Гудел весь стадион. Было 80 тыс. человек". "Антитіла" и Эд Ширан вместе спели в Польше и развернули на сцене украинский флаг. Видео
  "Гудел весь стадион. Было 80 тыс. человек". "Антитіла" и Эд Ширан вместе спели в Польше и развернули на сцене украинский флаг. Видео
Тина Кароль выступила с концертом для украинских защитников. Фото
Тина Кароль выступила с концертом для украинских защитников. Фото
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"
"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"
  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео
  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео
  Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео
  Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (127535)
2
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото (120981)
3
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг (50669)
4
40-летняя Мейхер снялась с высоко поднятой ногой. Фото (44682)
5
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер (42426)
6
"Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео (32671)
7
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет (32377)
8
"С короткими гораздо легче". Мендель обрезала длинные волосы. Фото до и после (26987)
 
 
 
 