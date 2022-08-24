"Важная обязанность премьер-министра". Трасс заявила, что готова нажать "ядерную кнопку" в случае необходимости

Трасс сказала об этом на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме, организованной радиостанцией Times Radio.
Трасс, которая лидирует в борьбе за пост премьер-министра, спросили, как бы она себя чувствовала, если бы ситуация потребовала от нее нажать на "ядерную кнопку".
"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", – ответила она.
Liz Truss says she is 'ready' to make decisions about using nuclear warfare. #TimesRadio pic.twitter.com/ILnW7XQ1LY— Times Radio (@TimesRadio) August 23, 2022
Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала Sky News, на выборах нового лидера Консервативной партии, который автоматически займет пост премьер-министра Великобритании, 66% избирателей готовы отдать свои голоса за министра иностранных дел Лиз Трасс. За ближайшего конкурента Трасс – 34-летнего экс-министра финансов Риши Сунака – готовы проголосовать 34% британских тори.
7 июля на фоне череды скандалов Борис Джонсон объявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Также он оставил должность главы Консервативной партии.
20 июля Джонсон в последний раз выступал в Палате общин как глава правительства, и посоветовал своему преемнику на посту премьера “держаться ближе к американцам и защищать украинцев“.
24 июля в СМИ появилась информация, что Джонсон планирует вернуться на должность премьер-министра Великобритании.
27 июля Трасс пообещала быть “лучшим другом Украины”.
Победитель выборов нового лидера консерваторов должен быть объявлен в начале сентября.