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Трасс пообещала быть "лучшим другом Украины", если ее выберут премьер-министром Великобритании

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Трасс анонсировала увеличение военной и гуманитарной помощи Украине
Трасс анонсировала увеличение военной и гуманитарной помощи Украине
Фото: EPA

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс пообещала, что когда выиграет выборы лидера Консервативной партии, сразу же позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет 29 июля Reuters.

Она заявила, что, идя по стопам Бориса Джонсона, в качестве премьер-министра будет лучшим другом Украины

Трасс обязуется гарантировать, что президент России Владимир Путин потерпит неудачу в Украине и потерпит стратегическое поражение, пишет Reuters.

По мнению Трасс, сейчас не время рассуждать об уступках и компромиссах "ужасающему диктатору", как она назвала Путина. Она заявляет, что британский народ может доверять ей как в отношении Украины, так и в защите свободы Великобритании как внутри страны, так и за границей.

Трасс и экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак – претенденты на пост лидера Консервативной партии Великобритании и должность премьер-министра страны. Кто из них займет вакантные после отставки Бориса Джонсона должности, станет известно 5 сентября.

Трасс занимает четкую проукраинскую и антипутинскую позицию. Например, в мае она призвала не "умиротворять Путина", а бороться с агрессией РФ силой, а в конце июня заявила о необходимости удвоить усилия партнеров, которые оказывают Украине поддержку в связи с полномасштабным вторжением России.

21 июля Трасс вновь заявила о поддержке Украины, но выступила против прямого участия британских войск в войне.

23 июля в обращении к участникам второго саммита первых леди и джентльменов в Киеве Трасс пообещала, что после каждой выпущенной Россией ракеты Украина будет получать от Великобритании больше помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что его "беспокоит" отставка Бориса Джонсона с должности премьер-министра Великобритании с точки зрения поддержки Украины. Но Украина готова сотрудничать с любым из его преемников, заявил украинский лидер в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Контекст:

Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси. Например, 16 июня Великобритания объявила, что направит в Украину более 20 самоходных артиллерийских установок M109.

В конце июня в правительстве Великобритании заявили о предоставлении Украине военной помощи еще на £1 млрд.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, выборы, правительство, военная техника, военная помощь, вторжение, Владимир Зеленский, финансовая помощь, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Консервативная партия Великобритании, премьер-министр, Лиз Трасс, Риши Сунак
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