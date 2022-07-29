Трасс пообещала быть "лучшим другом Украины", если ее выберут премьер-министром Великобритании

Она заявила, что, идя по стопам Бориса Джонсона, в качестве премьер-министра будет лучшим другом Украины

Трасс обязуется гарантировать, что президент России Владимир Путин потерпит неудачу в Украине и потерпит стратегическое поражение, пишет Reuters.

По мнению Трасс, сейчас не время рассуждать об уступках и компромиссах "ужасающему диктатору", как она назвала Путина. Она заявляет, что британский народ может доверять ей как в отношении Украины, так и в защите свободы Великобритании как внутри страны, так и за границей.

Трасс и экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак – претенденты на пост лидера Консервативной партии Великобритании и должность премьер-министра страны. Кто из них займет вакантные после отставки Бориса Джонсона должности, станет известно 5 сентября.

Трасс занимает четкую проукраинскую и антипутинскую позицию. Например, в мае она призвала не "умиротворять Путина", а бороться с агрессией РФ силой, а в конце июня заявила о необходимости удвоить усилия партнеров, которые оказывают Украине поддержку в связи с полномасштабным вторжением России.

21 июля Трасс вновь заявила о поддержке Украины, но выступила против прямого участия британских войск в войне.

23 июля в обращении к участникам второго саммита первых леди и джентльменов в Киеве Трасс пообещала, что после каждой выпущенной Россией ракеты Украина будет получать от Великобритании больше помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что его "беспокоит" отставка Бориса Джонсона с должности премьер-министра Великобритании с точки зрения поддержки Украины. Но Украина готова сотрудничать с любым из его преемников, заявил украинский лидер в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.