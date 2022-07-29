Зеленский об отставке Джонсона: Да, я волнуюсь из-за этого

Зеленский рассказал, что после начала полномасштабного вторжения РФ часто созванивался с Джонсоном: политики сначала разговаривали раз в несколько дней или ежедневно, а когда российские войска отвели от Киева, созванивались примерно раз в неделю.
"Мы с ним общались и говорили не раз в месяц или полгода. Это говорит, что мы на уровне лидеров решали вопросы. Поэтому и близость такая. Она была с ним и, кстати, с некоторыми другими партнерами", – добавил он.
Журналист спросил, не волнуется ли президент Украины из-за предстоящего ухода Джонсона с должности.
"Скажу честно: да. Да, я волнуюсь из-за этого, – ответил Зеленский. – Это не означает, что политика Великобритании изменится. Нет. Я знаю, что любой из уважаемых кандидатов на лидерские позиции Великобритании, кто бы ни бил в будущем премьером Украины, – они будут помогать Украине. И так же будут, как Борис. Но вы спросили, волнуюсь ли я. Я волнуюсь. Мы хотим иметь хотя бы такой же уровень [поддержки]. Потому что мои личные отношения с Борисом ускорили уровень оказанной британской поддержки и на их лидерские позиции в этой помощи".
Зеленский не стал оценивать заявление Джонсона, который во время прощальной речи в британском парламенте сказал, что вернется.
"Кажется, я не имею права играть в политику внутри Великобритании", – сказал президент Украины в ответ на вопрос, поддерживает ли он возвращение Джонсона.
Он подчеркнул, что британский премьер – большой друг Украины.
"Конечно, я бы хотел, чтобы он был на том или ином месте [в британской политике], но это зависит уже от народа Великобритании. Я бы очень хотел, чтобы он никуда не исчез. И я уверен, что так и будет. Какой бы ни была должность или позиция Джонсона, он всегда будет с Украиной. Потому что это от сердца", – добавил Зеленский.
Президент отметил, что с удовольствием будет работать "в таком же тесном контакте, как с Борисом", с Риши Сунаком или Лиз Трасс, которые являются финалистами премьерской гонки.
"В таком же тесном контакте между Украиной и Великобританией. Я знаю, что это два уважаемых лица, и народ Великобритании их поддерживает. Мы знаем детали этой поддержке. Мы знаем о положительной силе этих лидеров. Мы будем работать, кого бы ни избрали", – добавил он, отметив, что больше знаком с Трасс.
Борис Джонсон занимает пост премьера Великобритании с июля 2019 года.
7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке. "Воля Консервативной партии заключается в том, что у партии должен появиться новый лидер, следовательно – новый премьер-министр", – сказал Джонсон. Он будет оставаться во главе правительства до избрания нового лидера консерваторов. Ожидается, что это произойдет в сентябре.
Джонсон, объявляя об отставке, сказал, что продолжит работать до тех пор, пока не выберут нового премьера, и, обращаясь к народу Украины, заверил, что Великобритания продолжит поддерживать страну. Зеленский, комментируя решение Джонсона, выразил уверенность, что отставка не повлияет на политику Лондона в отношении российско-украинской войны и в ближайшее время она не изменится.
20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев". Премьер отметил, что его миссия "почти выполнена на данный момент". Свою речь Джонсон закончил словами: "Hasta la vista, baby!"
Два претендента на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьера Британии определились 20 июля. Это бывший глава британского минфина Риши Сунак, который одним из первых заявил об отставке из правительства Джонсона, и глава МИД Великобритании Лиз Трасс.