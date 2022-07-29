Зеленский об отставке Джонсона: Да, я волнуюсь из-за этого

Зеленский рассказал, что после начала полномасштабного вторжения РФ часто созванивался с Джонсоном: политики сначала разговаривали раз в несколько дней или ежедневно, а когда российские войска отвели от Киева, созванивались примерно раз в неделю.

"Мы с ним общались и говорили не раз в месяц или полгода. Это говорит, что мы на уровне лидеров решали вопросы. Поэтому и близость такая. Она была с ним и, кстати, с некоторыми другими партнерами", – добавил он.

Журналист спросил, не волнуется ли президент Украины из-за предстоящего ухода Джонсона с должности.

"Скажу честно: да. Да, я волнуюсь из-за этого, – ответил Зеленский. – Это не означает, что политика Великобритании изменится. Нет. Я знаю, что любой из уважаемых кандидатов на лидерские позиции Великобритании, кто бы ни бил в будущем премьером Украины, – они будут помогать Украине. И так же будут, как Борис. Но вы спросили, волнуюсь ли я. Я волнуюсь. Мы хотим иметь хотя бы такой же уровень [поддержки]. Потому что мои личные отношения с Борисом ускорили уровень оказанной британской поддержки и на их лидерские позиции в этой помощи".

Зеленский не стал оценивать заявление Джонсона, который во время прощальной речи в британском парламенте сказал, что вернется.

"Кажется, я не имею права играть в политику внутри Великобритании", – сказал президент Украины в ответ на вопрос, поддерживает ли он возвращение Джонсона.

Он подчеркнул, что британский премьер – большой друг Украины.

"Конечно, я бы хотел, чтобы он был на том или ином месте [в британской политике], но это зависит уже от народа Великобритании. Я бы очень хотел, чтобы он никуда не исчез. И я уверен, что так и будет. Какой бы ни была должность или позиция Джонсона, он всегда будет с Украиной. Потому что это от сердца", – добавил Зеленский.

Президент отметил, что с удовольствием будет работать "в таком же тесном контакте, как с Борисом", с Риши Сунаком или Лиз Трасс, которые являются финалистами премьерской гонки.

"В таком же тесном контакте между Украиной и Великобританией. Я знаю, что это два уважаемых лица, и народ Великобритании их поддерживает. Мы знаем детали этой поддержке. Мы знаем о положительной силе этих лидеров. Мы будем работать, кого бы ни избрали", – добавил он, отметив, что больше знаком с Трасс.