ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Климкин: Если Путина не остановить, он не остановится. До сих пор немало людей считает: "Ну вот еще кусочек Украины, но потом же Путин успокоится"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Климкин: Я говорил еще после речи Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году и после грузинской войны, что продолжение обязательно будет
Климкин: Я говорил еще после речи Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году и после грузинской войны, что продолжение обязательно будет
Фото: EPA (архив)

Президент РФ Владимир Путин не остановится ни перед чем – для него больше нет классических "красных линий", считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Что я поясняю европейцам: если Путина не остановить, он не остановится. Потому что до сих пор есть немало людей, которые считают: еще кусочек Украины, но потом же Путин остановится, успокоится, поднимет флаг, выйдет расскажет россиянам, что это очередная победа... Но это совершенно не так", – подчеркнул Климкин.

По его мнению, сегодняшняя российская ментальность представляет собой странный микс византизма, причем "в плохом его смысле", и постордынской ментальности.

"Поймите меня правильно: я не говорю, что они там ведут себя, как монголы, но вот эти смыслы, культурный код, ментальность орды – они во многом остались. И это постоянно реализуют и постоянно через логику внешнего нападения пытаются найти легитимность своей истории, государственности, расширения", – сказал Климкин.

По его мнению, идея, что у Путина или у российской элиты "нет стратегии", неверна: хотя ее, возможно, нет с точки зрения созидания, но она точно есть с точки зрения агрессии.

"Они к этому очень давно готовились. Более того, я говорил немцам, американцам еще после речи Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году и после грузинской войны, что продолжение обязательно будет. Я говорил, что будет еще одно поднятие ставок и Путин не остановится ни перед чем, поскольку у него в голове больше нет классических красных линий", – сказал экс-министр. 

Он отметил, что сейчас обсуждается возможность применения Россией оружия массового уничтожения – например, химического или ядерного.

"И при всех словах, которые идут на сегодня из Москвы, у меня нет уверенности, что там существуют очень четкие психологические красные линии. У меня нет уверенности, что если там будет впечатление, что Россия загнана в угол, этого решения не будет. Я хочу верить, что этого не будет, но тем не менее я всем объясняю, что на сегодня все красные – какого угодно цвета – линии перейдены", – резюмировал Климкин. 

Климкин: В Европе прекрасно понимают, что Путину нельзя дать победить. Даже немцы. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

Президент США Джо Байден в ответ назвал эти заявления безответственными.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.

1 августа Байден заявил, что США готовы вести новые переговоры с Россией о контроле над ядерным оружием.

Теги: Россия, Владимир Путин, ядерное оружие, Павел Климкин, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его избили люди из команды певицы
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его избили люди из команды певицы
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене
Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене
"Только не спрашивайте, сколько пробежал". Вакарчук накануне концерта устроил пробежку по Праге
"Только не спрашивайте, сколько пробежал". Вакарчук накануне концерта устроил пробежку по Праге
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото
Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины
Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины
  Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео
  Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео
Дочери Поляковой вернулись в Украину
Дочери Поляковой вернулись в Украину
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото (221091)
2
"Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости (152157)
3
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой (137492)
4
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний" (125084)
5
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине (118332)
6
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z" (65374)
7
"Ты можешь донатить, но подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров (57603)
8
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе (49892)
 
 
 
 