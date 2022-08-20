Климкин: Если Путина не остановить, он не остановится. До сих пор немало людей считает: "Ну вот еще кусочек Украины, но потом же Путин успокоится"

Климкин: Я говорил еще после речи Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году и после грузинской войны, что продолжение обязательно будет Фото: EPA (архив)

"Что я поясняю европейцам: если Путина не остановить, он не остановится. Потому что до сих пор есть немало людей, которые считают: еще кусочек Украины, но потом же Путин остановится, успокоится, поднимет флаг, выйдет расскажет россиянам, что это очередная победа... Но это совершенно не так", – подчеркнул Климкин.

По его мнению, сегодняшняя российская ментальность представляет собой странный микс византизма, причем "в плохом его смысле", и постордынской ментальности.

"Поймите меня правильно: я не говорю, что они там ведут себя, как монголы, но вот эти смыслы, культурный код, ментальность орды – они во многом остались. И это постоянно реализуют и постоянно через логику внешнего нападения пытаются найти легитимность своей истории, государственности, расширения", – сказал Климкин.

По его мнению, идея, что у Путина или у российской элиты "нет стратегии", неверна: хотя ее, возможно, нет с точки зрения созидания, но она точно есть с точки зрения агрессии.

"Они к этому очень давно готовились. Более того, я говорил немцам, американцам еще после речи Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году и после грузинской войны, что продолжение обязательно будет. Я говорил, что будет еще одно поднятие ставок и Путин не остановится ни перед чем, поскольку у него в голове больше нет классических красных линий", – сказал экс-министр.

Он отметил, что сейчас обсуждается возможность применения Россией оружия массового уничтожения – например, химического или ядерного.

"И при всех словах, которые идут на сегодня из Москвы, у меня нет уверенности, что там существуют очень четкие психологические красные линии. У меня нет уверенности, что если там будет впечатление, что Россия загнана в угол, этого решения не будет. Я хочу верить, что этого не будет, но тем не менее я всем объясняю, что на сегодня все красные – какого угодно цвета – линии перейдены", – резюмировал Климкин.

Климкин: В Европе прекрасно понимают, что Путину нельзя дать победить. Даже немцы. Читайте полный текст интервью

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