Климкин: Я слышал версию, что дата вторжения в Украину была выбрана в России на основе данных некоей астрологии

Климкин: В России одни шаманы сидят в сумасшедших домах, а другие шаманы там в почете Фото: depositphotos.com

Он напомнил, что в конце 2021-го – начале 2022 года иностранные партнеры Украины называли разные даты возможного нападения России.

"Назывались даты и в конце прошлого года, потом назывались даты в январе... Я, например, слышал версию (я не хочу сказать "забавную", потому что это прозвучит цинично), но слышал версию, что 24 февраля было выбрано в России на основе данных некоей астрологии. Уж не знаю, какая у них астрология. Какая-то, там, наверное, шаманская, не шаманская... Там одни шаманы сидят в сумасшедших домах, а другие шаманы там в почете", – сказал Климкин.

Говоря о довоенных прогнозах, дипломат подчеркнул: он был убежден, что войны не избежать.

"Я исходил из того, что война обязательно будет. Я исходил из того, что очень большая вероятность этой войны в 2022 году. Я, как и любой политик, дипломат, не могу говорить это с точностью 100% или 0%. Есть какая-то психологическая субъективность. Но я исходил из того, что вероятность войны в этом году очень и очень большая", – вспомнил Климкин.

По словам дипломата, риск войны он оценивал в 50%, при этом считал, что она скорее начнется осенью, а не весной. Климкин объяснил свою позицию. 30 декабря 2022 года исполнится 100 лет со дня образования СССР. Бывший министр считает, что "в головах в Москве еще сидит это столетие СССР", поэтому в России могли планировать приурочить какие-то победы на фронте или оккупацию части территории к этой дате.

"[Называющего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко за шиворот, Украину [присоединить] каким-то образом, всех остальных просто под зачистку – всякие Абхазии, какой-то кусок Казахстана, – описал возможный план России дипломат. – Ситуация же именно на это была рассчитана в начале января. Но все пошло не так".

Гордон напомнил, что накануне вторжения о подготовке России к войне Украину предупреждали многие западные разведки, в том числе американская и британская, но руководство Украины успокаивало, что войны не будет, и спросил, как бы Климкин, если бы он был главой МИД, реагировал на информацию западных партнеров.

Дипломат ответил, что всегда серьезно относится к информации, которую предоставляют американцы, но отметил, что американская разведка тоже ошибается. Он напомнил, что США ошиблись в своих прогнозах по поводу Афганистана и возможности талибов захватить власть в стране после вывода американского контингента.

"Поэтому прогноз разведок и разведывательная информация – это, как говорят на Востоке, "дело тонкое". И естественно, у нас с вами нет всего доступа к данным разведки, как у руководства: и у нашего, и у американского, и у британского, и у какого угодно. Любая аналитика состоит из двух вещей: знаний и способностей их интерпретировать, понять и интуиции", – сказал Климкин.

Он продолжил, что анализировать, правильно ли рассчитало украинское руководство вероятность войны, получив сигналы от западных партнеров, можно, лишь точно зная, какая информация была предоставлена.

"Разведывательную информацию всегда показывают с рук. Это же понятно. Там есть факты, там есть интерпретация этих фактов. Поэтому мне сложно сказать, какую и как информацию интерпретировали. Это не попытка вывернуться... Поймите правильно, чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать, какая информация и когда давалась, где была оценка, на какой основе, как она была проверена европейскими разведками, нашими... От некоторых своих европейских друзей, которые близки к разведкам, я тоже слышал, что на самом деле они это считали поднятием ставок и гениальным путинским блефом. То есть такая точка зрения была", – сказал Климкин.

Дипломат считает, что вообще действия Путина прогнозировать сложно, потому что он часто руководствуется правилом: "Давайте сделаем всем сюрприз".

"Он всегда старается вести себя непредсказуемо. Это, возможно, какой-то дзюдоистский элемент менталитета, возможно, что-то еще... И если американцы поднимали ставки и постоянно этим долбали, то в каком-то смысле, видимо, еще добавлялось то, что Путин не поступит предсказуемо", – объяснил возможную логику украинских властей Климкин.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube