Власти США выясняют, почему разведка ошибочно оценивала сопротивляемость Украины и Афганистана врагам – СМИ

По данным телекомпании, секретное письмо об этом было направлено комитетом Сената США по разведке в минобороны, ЦРУ и управление директора национальной разведки.

В письме указывалось, что в своих прогнозах разведывательные структуры недооценили сопротивляемость украинских войск российскому вторжению и переоценили возможности афганских военных противостоять талибам.

Оба крупных военных кризиса произошли в годы президентства в США Джо Байдена.

С учетом реальных ситуаций в двух странах американские сенаторы разбираются, насколько методология оценок разведывательного сообщества и лежащие в их основе предположения отражают реальную картину.

CNN стало известно, что более точно способность Вооруженных сил Украины противостоять российской армии оценивало в США не крупное разведывательное агентство.

Журналисты объясняют, что более точные данные разведки относительно Украины привели бы к тому, что ВСУ могли получить необходимое вооружение ранее и это вооружение могло бы быть более тяжелым. В то же время американская разведка перед масштабным вторжением российских войск в Украину предполагала, что "Киев, скорее всего, падет в течение трех-четырех дней".

Война России против Украины. Главное (обновляется)