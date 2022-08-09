Россия заявила, что выводит из-под инспекций США свое ядерное оружие

Россия обвинила США в том, что они не выполняют принципы Договора о СНВ Фото: mil.ru

"Российская Федерация официально информировала по дипломатическим каналам Соединенные Штаты Америки о том, что наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному договору", – сказано в заявлении.

В МИД РФ подчеркнули, что подобные действия предусмотрены протоколом к Договору о СНВ и могут предприниматься "в исключительных случаях".

В РФ заявили, что США явочным порядком "упорно стремятся" добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые "не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают РФ права на осуществление инспекций на американской территории".

Вследствие этого, заявили дипломаты, РФ "вынуждена" прибегнуть к приостановке инспекций, так как, по мнению России, принципы паритета и равноправия сторон не выдерживаются.

В МИД РФ уточнили, что речь идет о том, что российские инспекторы из-за санкций, которые привели к отмене авиасообщения между РФ и США, не имеют возможности попасть на американские ядерные объекты.

"При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется", – говорится в документе.

Двусторонний договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений предусматривает сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов. Он действует с 1991 года.

29 января 2021 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз продлил действие договора до 5 февраля 2026 года.