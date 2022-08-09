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Россия заявила, что выводит из-под инспекций США свое ядерное оружие

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Россия обвинила США в том, что они не выполняют принципы Договора о СНВ
Россия обвинила США в том, что они не выполняют принципы Договора о СНВ
Фото: mil.ru

Россия 8 августа уведомила США о том, что временно отказывается от инспекций своего ядерного оружия в рамках двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующее заявление министерство иностранных дел РФ распространило 8 августа.

"Российская Федерация официально информировала по дипломатическим каналам Соединенные Штаты Америки о том, что наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному договору", – сказано в заявлении.

В МИД РФ подчеркнули, что подобные действия предусмотрены протоколом к Договору о СНВ и могут предприниматься "в исключительных случаях".

В РФ заявили, что США явочным порядком "упорно стремятся" добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые "не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают РФ права на осуществление инспекций на американской территории".

Вследствие этого, заявили дипломаты, РФ "вынуждена" прибегнуть к приостановке инспекций, так как, по мнению России, принципы паритета и равноправия сторон не выдерживаются.

В МИД РФ уточнили, что речь идет о том, что российские инспекторы из-за санкций, которые привели к отмене авиасообщения между РФ и США, не имеют возможности попасть на американские ядерные объекты.

"При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется", – говорится в документе.

Двусторонний договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений предусматривает сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов. Он действует с 1991 года.

29 января 2021 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз продлил действие договора до 5 февраля 2026 года.

Контекст:

В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

Президент США Джо Байден в ответ назвал эти заявления безответственными.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.

1 августа Байден заявил, что США готовы вести новые переговоры с Россией о контроле над ядерным оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции в связи с угрозой применения такого оружия.

Второй президент Украины Леонид Кучма считает реальным риск применения Россией против Украины тактического ядерного оружия.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, оружие, санкции, ядерное оружие, вооружение, агрессия, война России против Украины, дипломаты, Российская Федерация, авиасообщение, российские оккупанты
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