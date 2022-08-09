Россия заявила, что выводит из-под инспекций США свое ядерное оружие

"Российская Федерация официально информировала по дипломатическим каналам Соединенные Штаты Америки о том, что наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному договору", – сказано в заявлении.
В МИД РФ подчеркнули, что подобные действия предусмотрены протоколом к Договору о СНВ и могут предприниматься "в исключительных случаях".
В РФ заявили, что США явочным порядком "упорно стремятся" добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые "не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают РФ права на осуществление инспекций на американской территории".
Вследствие этого, заявили дипломаты, РФ "вынуждена" прибегнуть к приостановке инспекций, так как, по мнению России, принципы паритета и равноправия сторон не выдерживаются.
В МИД РФ уточнили, что речь идет о том, что российские инспекторы из-за санкций, которые привели к отмене авиасообщения между РФ и США, не имеют возможности попасть на американские ядерные объекты.
"При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется", – говорится в документе.
Двусторонний договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений предусматривает сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов. Он действует с 1991 года.
29 января 2021 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз продлил действие договора до 5 февраля 2026 года.
В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
Президент США Джо Байден в ответ назвал эти заявления безответственными.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.
1 августа Байден заявил, что США готовы вести новые переговоры с Россией о контроле над ядерным оружием.
Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции в связи с угрозой применения такого оружия.
Второй президент Украины Леонид Кучма считает реальным риск применения Россией против Украины тактического ядерного оружия.