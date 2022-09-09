"Ситуация становится все более опасной". Гросси призвал срочно прекратить обстрелы ЗАЭС

По его данным, это привело к полному отключению электричества, в городе нет воды и не работает канализация. Учитывая, что обстрелы продолжаются, восстановить поврежденное электроснабжение города и Запорожской атомной станции маловероятно, считает Гросси.
"МАГАТЭ понимает, что оператор, больше не уверенный в восстановлении внешнего электроснабжения, рассматривает возможность остановки единственного оставшегося работающего реактора. Тогда вся электростанция будет полностью зависеть от аварийных дизель-генераторов, и, как следствие, оператор не сможет повторно запустить реакторы", – говорится в заявлении.
В агентстве также заявляют, что в таких условиях значительно увеличивается риск недостачи необходимого персонала на станции, что делает невозможным ее безопасную эксплуатацию.
Гросси призывал к немедленному прекращению огня, чтоб создать условия для ремонта и энергоснабжения и сохранить жизни людей.
"Ситуация становится все более опасной. Я настоятельно призываю к немедленному прекращению обстрелов. Это единственный способ гарантировать, что нам не грозит ядерная авария", – подытожил он.
Ранее Reuters опубликовало проект резолюции совета управляющих МАГАТЭ с призывом к России вывести войска с территории ЗАЭС. Документ распространили среди представителей 35 стран в совете, он является продолжением резолюции, принятой на экстренном заседании в марте. Тогда против выступили Россия и Китай.
Shelling has caused a complete blackout in #Enerhodar and compromised the safe operation of the nearby #Zaporizhzhya NPP. This must stop & a Nuclear Safety & Security Protection Zone (NSSPZ) agreed immediately. An NPP can never be a pawn of war. https://t.co/jMMf7jk12S pic.twitter.com/7djejJe80G— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 9, 2022
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали.
Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.
1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыла на станцию. Глава организации Рафаэль Гросси заявлял, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". Он отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
5 сентября президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин назвал ситуацию на ЗАЭС беспрецедентной и очень опасной. Он заявил, что выводы миссии МАГАТЭ по результатам визита на ЗАЭС должны привести к прекращению российской оккупации станции.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.