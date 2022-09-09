"Ситуация становится все более опасной". Гросси призвал срочно прекратить обстрелы ЗАЭС

Гроссси: Прекращение огня – единственный способ гарантировать, что нам не грозит ядерная авария Скриншот: IAEvideo / YouTube

По его данным, это привело к полному отключению электричества, в городе нет воды и не работает канализация. Учитывая, что обстрелы продолжаются, восстановить поврежденное электроснабжение города и Запорожской атомной станции маловероятно, считает Гросси.

"МАГАТЭ понимает, что оператор, больше не уверенный в восстановлении внешнего электроснабжения, рассматривает возможность остановки единственного оставшегося работающего реактора. Тогда вся электростанция будет полностью зависеть от аварийных дизель-генераторов, и, как следствие, оператор не сможет повторно запустить реакторы", – говорится в заявлении.

В агентстве также заявляют, что в таких условиях значительно увеличивается риск недостачи необходимого персонала на станции, что делает невозможным ее безопасную эксплуатацию.

Гросси призывал к немедленному прекращению огня, чтоб создать условия для ремонта и энергоснабжения и сохранить жизни людей.

"Ситуация становится все более опасной. Я настоятельно призываю к немедленному прекращению обстрелов. Это единственный способ гарантировать, что нам не грозит ядерная авария", – подытожил он.

Ранее Reuters опубликовало проект резолюции совета управляющих МАГАТЭ с призывом к России вывести войска с территории ЗАЭС. Документ распространили среди представителей 35 стран в совете, он является продолжением резолюции, принятой на экстренном заседании в марте. Тогда против выступили Россия и Китай.