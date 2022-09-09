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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МАГАТЭ подготовило проект резолюции с призывом к России вывести войска с ЗАЭС – Reuters

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В МАГАТЭ решили, что Россия должна вывести войска с ЗАЭС
В МАГАТЭ решили, что Россия должна вывести войска с ЗАЭС
Фото: Енергоатом / Telegram

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) составил проект резолюции с призывом к России вывести войска с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Проект резолюции 9 сентября опубликовало агентство Reuters.

Агентство отмечает, что документ подготовили специалисты Польши и Канады. В нем МАГАТЭ призывает Россию прекратить все действия на ядерных объектах Украины.

Проект резолюции, который распространяется среди 35 стран в совете управляющих МАГАТЭ, является продолжением резолюции, принятой на экстренном заседании в марте. Тогда против выступили сама Россия и Китай.

Reuters сообщило, что авторы документа призывают Россию "немедленно прекратить все действия против Запорожской атомной электростанции и любого другого ядерного объекта в Украине, чтобы компетентные органы восстановили полный контроль над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины".

В тексте проекта также акцентировано внимание на недавнем призыве главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании зоны ядерной безопасности и зоны защиты вокруг Запорожской АЭС.

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыла на станцию. Глава организации Рафаэль Гросси заявлял, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". Он отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

5 сентября президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин назвал ситуацию на ЗАЭС беспрецедентной и очень опасной. Он заявил, что выводы миссии МАГАТЭ по результатам визита на ЗАЭС должны привести к прекращению российской оккупации станции.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

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