МАГАТЭ подготовило проект резолюции с призывом к России вывести войска с ЗАЭС – Reuters

В МАГАТЭ решили, что Россия должна вывести войска с ЗАЭС Фото: Енергоатом / Telegram

Агентство отмечает, что документ подготовили специалисты Польши и Канады. В нем МАГАТЭ призывает Россию прекратить все действия на ядерных объектах Украины.

Проект резолюции, который распространяется среди 35 стран в совете управляющих МАГАТЭ, является продолжением резолюции, принятой на экстренном заседании в марте. Тогда против выступили сама Россия и Китай.

Reuters сообщило, что авторы документа призывают Россию "немедленно прекратить все действия против Запорожской атомной электростанции и любого другого ядерного объекта в Украине, чтобы компетентные органы восстановили полный контроль над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины".

В тексте проекта также акцентировано внимание на недавнем призыве главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании зоны ядерной безопасности и зоны защиты вокруг Запорожской АЭС.