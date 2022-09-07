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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Единственный способ устранить ядерную угрозу на ЗАЭС – вывести вооружение и войска РФ и вернуть станцию под контроль Украины – Кислица

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Кислица: ЗАЭС остается под оккупацией, на площадке по-прежнему размещены российская военная техника и вооружение
Кислица: ЗАЭС остается под оккупацией, на площадке по-прежнему размещены российская военная техника и вооружение
Фото: EPA

Для устранения ядерной угрозы россияне должны немедленно покинуть Запорожскую атомную электростанцию и вывести с ее территории вооружение и военную технику. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН 6 сентября. Его речь опубликовала пресс-служба представительства Украины.

По словам дипломата, подготовка визита миссии МАГАТЭ на станцию и "последующие события" показали, что страна-оккупант Россия "готова и дальше заниматься ядерным терроризмом и не жалеет усилий для неправомерного использования МАГАТЭ в манипулятивных целях".

"Украина ценит смелость и профессионализм специалистов миссии МАГАТЭ. Однако визит был лишь первым шагом. ЗАЭС остается под оккупацией, на площадке по-прежнему размещены российская военная техника и вооружение, продолжаются вооруженные провокации, незаконно присутствующие представители "Росатома" по-прежнему вмешиваются в технологический процесс управления станцией. Единственный способ окончательно устранить ядерную угрозу, связанную с незаконным присутствием России на станции, — это вывести российское вооружение и войска и вернуть станцию под законный полный контроль Украины. Это ключевая предпосылка для восстановления не только ядерной безопасности и физической безопасности, но и уважения к международному праву", – подчеркнул Кислица.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыла на станцию. Глава организации Рафаэль Гросси заявлял, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". Он отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности, а также защиты территории станции и зоны вокруг нее. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ООН, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Энергодар
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