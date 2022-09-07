Единственный способ устранить ядерную угрозу на ЗАЭС – вывести вооружение и войска РФ и вернуть станцию под контроль Украины – Кислица

По словам дипломата, подготовка визита миссии МАГАТЭ на станцию и "последующие события" показали, что страна-оккупант Россия "готова и дальше заниматься ядерным терроризмом и не жалеет усилий для неправомерного использования МАГАТЭ в манипулятивных целях".

"Украина ценит смелость и профессионализм специалистов миссии МАГАТЭ. Однако визит был лишь первым шагом. ЗАЭС остается под оккупацией, на площадке по-прежнему размещены российская военная техника и вооружение, продолжаются вооруженные провокации, незаконно присутствующие представители "Росатома" по-прежнему вмешиваются в технологический процесс управления станцией. Единственный способ окончательно устранить ядерную угрозу, связанную с незаконным присутствием России на станции, — это вывести российское вооружение и войска и вернуть станцию под законный полный контроль Украины. Это ключевая предпосылка для восстановления не только ядерной безопасности и физической безопасности, но и уважения к международному праву", – подчеркнул Кислица.

Война России против Украины. Главное (обновляется)