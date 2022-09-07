Ситуация на ЗАЭС беспрецедентна и очень опасна – президент "Энергоатома"

Ситуацию на ЗАЭС он назвал беспрецедентной и очень опасной из-за повреждений линий электропередач, соединяющих станцию с украинской энергетической системой. Украина ожидает услышать от МАГАТЭ больше, чем высказывание обеспокоенности, подчеркнул президент "Энергоатома".

Котин сказал, что создание постоянного представительства миссии МАГАТЭ на ЗАЭС было хорошим шагом, но суть проблемы остается, ведь российские оккупанты продолжают находиться на станции.

"Нам действительно нужны результаты этой миссии. Эти результаты должны разрешить всю ситуацию – деоккупация. Если нет, то мы должны иметь какие-то жизнеспособные результаты", – сказал президент "Энергоатома".

В то же время Котин отметил, что у миссии МАГАТЭ "ограничен мандат" и она не может требовать от России полной деоккупации ЗАЭС.

"Ситуация своеобразна. Все эксперты и сам [генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль] Гросси понимают: то, что нужно сделать, – это деоккупация. Но прямо предложить этого они не могут из-за ограниченности мандата", – сказал Котин.

Также он отметил, что Украине будет нелегко зимой без Запорожской АЭС, которая обеспечивала более ⅕ потребностей Украины в электроэнергии.

"Если у нас не будет Запорожской АЭС, это будет опасная зима. Она нам нужна", – сказал Котин.

6 сентября американский Институт изучения войны (ISW) написал, что показательный нейтралитет в отчете МАГАТЭ о ситуации на временно захваченной Запорожской АЭС может сыграть на руку оккупантам. Президент России Владимир Путин может использовать этот отчет, чтобы запустить процесс, аналогичный Минским соглашениям.