Ситуация на ЗАЭС беспрецедентна и очень опасна – президент "Энергоатома"

Ситуацию на ЗАЭС он назвал беспрецедентной и очень опасной из-за повреждений линий электропередач, соединяющих станцию с украинской энергетической системой. Украина ожидает услышать от МАГАТЭ больше, чем высказывание обеспокоенности, подчеркнул президент "Энергоатома".
Котин сказал, что создание постоянного представительства миссии МАГАТЭ на ЗАЭС было хорошим шагом, но суть проблемы остается, ведь российские оккупанты продолжают находиться на станции.
"Нам действительно нужны результаты этой миссии. Эти результаты должны разрешить всю ситуацию – деоккупация. Если нет, то мы должны иметь какие-то жизнеспособные результаты", – сказал президент "Энергоатома".
В то же время Котин отметил, что у миссии МАГАТЭ "ограничен мандат" и она не может требовать от России полной деоккупации ЗАЭС.
"Ситуация своеобразна. Все эксперты и сам [генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль] Гросси понимают: то, что нужно сделать, – это деоккупация. Но прямо предложить этого они не могут из-за ограниченности мандата", – сказал Котин.
Также он отметил, что Украине будет нелегко зимой без Запорожской АЭС, которая обеспечивала более ⅕ потребностей Украины в электроэнергии.
"Если у нас не будет Запорожской АЭС, это будет опасная зима. Она нам нужна", – сказал Котин.
6 сентября американский Институт изучения войны (ISW) написал, что показательный нейтралитет в отчете МАГАТЭ о ситуации на временно захваченной Запорожской АЭС может сыграть на руку оккупантам. Президент России Владимир Путин может использовать этот отчет, чтобы запустить процесс, аналогичный Минским соглашениям.
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали.
Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.
1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыла на станцию. Глава организации Рафаэль Гросси заявлял, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". Он отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.