Запорожская АЭС полностью остановлена – "Энергоатом"

"Сегодня, 11 сентября 2022 года, ночью в 3.41 энергоблок №6 ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние. Последние трое суток шестой энергоблок работал в режиме острова, запитывая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт), поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины. Вчера вечером после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитание собственных потребностей ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Следовательно, было принято решение об отключении шестого энергоблока и переводе его в наиболее безопасное состояние – холодную остановку", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отметили, что в случае, если линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины будут снова повреждены из-за обстрелов, потребности электростанции в электричестве будут обеспечивать дизельные генераторы. Риск повторного повреждения линий в "Энергоатоме" называют большим и подчеркивают, что ресурс работы генераторов ограничен технологическим ресурсом и объемами дизельного топлива.

"НАЭК "Энергоатом" принимает все возможные меры, чтобы организовать поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного горючего. Для предотвращения аварийной ситуации на станции необходимо прекратить рашистские обстрелы линий связи ЗАЭС с энергосистемой и создать вокруг нее демилитаризованную зону. После этого линии связи можно будет отремонтировать, обеспечить включение и безопасную работу ЗАЭС", – добавили в госкомпании.