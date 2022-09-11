Запорожская АЭС полностью остановлена – "Энергоатом"

"Сегодня, 11 сентября 2022 года, ночью в 3.41 энергоблок №6 ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние. Последние трое суток шестой энергоблок работал в режиме острова, запитывая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт), поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины. Вчера вечером после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитание собственных потребностей ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Следовательно, было принято решение об отключении шестого энергоблока и переводе его в наиболее безопасное состояние – холодную остановку", – говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" отметили, что в случае, если линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины будут снова повреждены из-за обстрелов, потребности электростанции в электричестве будут обеспечивать дизельные генераторы. Риск повторного повреждения линий в "Энергоатоме" называют большим и подчеркивают, что ресурс работы генераторов ограничен технологическим ресурсом и объемами дизельного топлива.
"НАЭК "Энергоатом" принимает все возможные меры, чтобы организовать поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного горючего. Для предотвращения аварийной ситуации на станции необходимо прекратить рашистские обстрелы линий связи ЗАЭС с энергосистемой и создать вокруг нее демилитаризованную зону. После этого линии связи можно будет отремонтировать, обеспечить включение и безопасную работу ЗАЭС", – добавили в госкомпании.
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси заявлял, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". Он отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
5 сентября президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин назвал ситуацию на ЗАЭС беспрецедентной и очень опасной. Он заявил, что выводы миссии МАГАТЭ по результатам визита на ЗАЭС должны привести к прекращению российской оккупации станции.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее. 9 сентября Гросси призвал срочно прекратить обстрелы станции. "Это единственный способ гарантировать, что нам не грозит ядерная авария", – подчеркнул он.
По данным Reuters, совет управляющих МАГАТЭ составил проект резолюции с призывом к России вывести войска с территории ЗАЭС. Документ распространили среди представителей 35 стран в совете, он является продолжением резолюции, принятой на экстренном заседании в марте. Тогда против выступили Россия и Китай.