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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в ближайшее время могут обстрелять Запорожскую АЭС, планируют обвинить Украину – ГУР Минобороны

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По данным украинской разведки, подразделениям 94-й дивизии Росгвардии на ЗАЭС поступила команда зайти в укрытие и находиться там до "особого распоряжения"
По данным украинской разведки, подразделениям 94-й дивизии Росгвардии на ЗАЭС поступила команда зайти в укрытие и находиться там до "особого распоряжения"
Фото: Енергоатом / Telegram

Российские оккупанты в ближайшее время могут осуществить очередной обстрел Запорожской АЭС. Об этом 11 сентября в Telegram сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Командование российских оккупационных войск, предположительно, планирует очередной провокационный обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции. Оккупанты традиционно планируют обвинить в этом Украину", – говорится в сообщении.

Украинская разведка получила информацию, что подразделениям 94-й дивизии Росгвардии, которая дислоцируется на территории ЗАЭС, поступила команда в 14.00 зайти в укрытие и находиться там до "особого распоряжения".

"Российские войска и оккупационная администрация должны покинуть территорию ЗАЭС и города Энергодар. ЗАЭС должна быть демилитаризована без дополнительных условий. Сама станция должна вернуться под контроль украинского "Энергоатома" и МАГАТЭ", – подчеркнули в Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси заявлял, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". Он отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

5 сентября президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин назвал ситуацию на ЗАЭС беспрецедентной и очень опасной. Он заявил, что выводы миссии МАГАТЭ по результатам визита на ЗАЭС должны привести к прекращению российской оккупации станции.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее. 9 сентября Гросси призвал срочно прекратить обстрелы станции. "Это единственный способ гарантировать, что нам не грозит ядерная авария", – подчеркнул он. 

По данным Reuters, совет управляющих МАГАТЭ составил проект резолюции с призывом к России вывести войска с территории ЗАЭС. Документ распространили среди представителей 35 стран в совете, он является продолжением резолюции, принятой на экстренном заседании в марте. Тогда против выступили Россия и Китай.

Теги: Россия, Украина, оккупация, разведка, АЭС, Запорожская АЭС, обстрелы, МАГАТЭ, война России против Украины, российские оккупанты
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