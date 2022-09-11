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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили склад боеприпасов и мост через Днепр в районе Новой Каховки – ОК "Юг"

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ВСУ продолжили наносить удары по позициям россиян
ВСУ продолжили наносить удары по позициям россиян
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные вблизи Новой Каховки Херсонской области уничтожили склад боеприпасов и наведенный оккупантами мост через Днепр. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" в Facebook 11 сентября.

За прошлую ночь украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 10 огневых задач.

"Силы обороны контролируют обстановку на мостах и корректируют планы врага по попытке использования их для транспортного сообщения. Наше огневое влияние на пробные рейсы заставляет их останавливать сообщения и продолжать поиск альтернатив. По результатам выполнения боевых задач подтверждены потери врага в количестве 35 оккупантов, пяти единиц автомобильной и бронетехники и миномета калибра 120 мм. В районе Новой Каховки уничтожен склад боеприпасов и наведенный мост через Днепр", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/videos/489567249312453/

Контекст:

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для снабжения. Основным из них является Антоновский, который соединяет Херсон на правом берегу Днепра с населенными пунктами на левом – такими, как Олешки и Голая Пристань.

23 августа в ОК "Юг" сообщили о существенном поражении Антоновского моста и "весомой степени повреждения" моста в районе Каховской ГЭС25 августа ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту. Также известно о попаданиях по переправам, которые оккупанты начали наводить возле мостов. Коллаборанты заявили, что пока не будут восстанавливать его, так как имеют переправы.

8 сентября украинские защитники нанесли удары по двум понтонным мостам в Дарьевке. Понтонную переправу в Дарьевке ВСУ, вероятно уничтожили, заявляли в британской разведке в тот же день. Перед этим был поврежден автомобильный мост в районе этого села, пишет LIGA.net.

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, мост, ВСУ, война России против Украины, Новая Каховка
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