ВСУ уничтожили склад боеприпасов и мост через Днепр в районе Новой Каховки – ОК "Юг"

За прошлую ночь украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 10 огневых задач.

"Силы обороны контролируют обстановку на мостах и корректируют планы врага по попытке использования их для транспортного сообщения. Наше огневое влияние на пробные рейсы заставляет их останавливать сообщения и продолжать поиск альтернатив. По результатам выполнения боевых задач подтверждены потери врага в количестве 35 оккупантов, пяти единиц автомобильной и бронетехники и миномета калибра 120 мм. В районе Новой Каховки уничтожен склад боеприпасов и наведенный мост через Днепр", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для снабжения. Основным из них является Антоновский, который соединяет Херсон на правом берегу Днепра с населенными пунктами на левом – такими, как Олешки и Голая Пристань.

23 августа в ОК "Юг" сообщили о существенном поражении Антоновского моста и "весомой степени повреждения" моста в районе Каховской ГЭС. 25 августа ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту. Также известно о попаданиях по переправам, которые оккупанты начали наводить возле мостов. Коллаборанты заявили, что пока не будут восстанавливать его, так как имеют переправы.

8 сентября украинские защитники нанесли удары по двум понтонным мостам в Дарьевке. Понтонную переправу в Дарьевке ВСУ, вероятно уничтожили, заявляли в британской разведке в тот же день. Перед этим был поврежден автомобильный мост в районе этого села, пишет LIGA.net.

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.