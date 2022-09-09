Понтонная переправа в районе Дарьевки и мост в Херсонской области ощутили "силу огневого контроля" – ОК "Юг"

Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг", опубликованной в Facebook 9 сентября.

Спикер командования Владислав Назаров рассказал, что авиация сил обороны нанесла два удара по позициям российских оккупантов, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 170 огневых задач.

"Силу огневого контроля почувствовали районы сосредоточения живой силы и боевой техники, понтонная переправа в районе Дарьевки и мост, наведенный в районе Новой Каховки", – отметил он.

Контекст:

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для снабжения. Основным из них является Антоновский, который соединяет Херсон на правом берегу Днепра с населенными пунктами на левом – такими, как Олешки и Голая Пристань.

23 августа в ОК "Юг" сообщили о существенном поражении Антоновского моста и "весомой степени повреждения" моста в районе Каховской ГЭС. 25 августа ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту. Также известно о попаданиях по переправам, которые оккупанты начали наводить возле мостов. Коллаборанты заявили, что пока не будут восстанавливать его, так как имеют переправы.

8 сентября украинские защитники нанесли удары по двум понтонным мостам в Дарьевке. Понтонную переправу в Дарьевке ВСУ, вероятно уничтожили, заявляли в британской разведке в тот же день. Перед этим был поврежден автомобильный мост в районе этого села, пишет LIGA.net.

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.