СБУ задержала в Херсонской области агента РФ, который планировал взорвать боеприпасы ВСУ

"В Херсонской области нейтрализован российский агент, который получил задание установить местонахождение позиций ВСУ и взорвал часть боекомплекта. За совершение диверсии оккупанты обещали своему приспешнику "вознаграждение" в размере 30 тыс. грн. Установлено, что предателем оказался рецидивист, неоднократно осужденный за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе и за убийство. В поле зрения агрессора мужчина попал из-за своих пророссийских взглядов, которые выражал среди окружающих, в том числе в криминальных кругах", – говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что во время задержания изъяли у мужчины телефон, где были контакты "установленного сотрудника спецслужб России".

Задержанному сообщили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса). Он арестован.

В пресс-службе Офиса генпрокурора сообщили, что для продвижения войск РФ в направлении Николаева мужчина установил место дислокации одной из воинских частей Вооруженных сил Украины и поджег сухую траву вблизи нее.

"Как следствие, огонь повлек за собой уничтожение части боеприпасов украинских бойцов, что привело к потере оборонного имущества", – сообщили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)