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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Двух пулеметчиков "ЛНР", которые обстреливали позиции ВСУ, приговорили к 10 и 15 годам лишения свободы

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Как уточнили в спецслужбе, оба осужденных злоумышленника были взяты в плен во время боевых столкновений на восточном направлении
Как уточнили в спецслужбе, оба осужденных злоумышленника были взяты в плен во время боевых столкновений на восточном направлении
Фото: depositphotos.com

По материалам Службы безопасности Украины к 10 и 15 годам лишения свободы соответственно приговорены два боевика террористической организации "ЛНР", которые в составе оккупационных группировок штурмовали украинские города в Луганской области. Об этом 8 сентября в Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

Как уточнили в спецслужбе, оба злоумышленника были взяты в плен во время боевых столкновений на восточном направлении.

По данным следствия, одним из предателей является местный житель, который в начале полномасштабного вторжения добровольно прибыл в пункт сбора мобилизованных на временно оккупированной территории региона. Там его назначили пулеметчиком так называемого "6-го казачьего полка народной милиции ЛНР".

"В мае этого года он был взят в плен вблизи поселка Катериновка Попаснянского района. В ходе проведения следственных действий злоумышленник пытался выдавать себя за принудительно мобилизованного гражданина России. Однако сотрудники СБУ собрали безоговорочные доказательства его вины по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Еще одним предателем оказался ранее судимый за наркопреступления житель Луганской области. В 2021 году он вступил в ряды так называемой "народной милиции ЛНР".

По информации правоохранителей, с начала полномасштабной агрессии его назначили пулеметчиком в составе "2-го армейского корпуса" оккупационных группировок РФ. Злоумышленник воевал против украинских войск в районах Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Затем участвовал в разграблении захваченных предприятий и домов местных жителей.

"Находясь в окрестностях Северодонецка, злоумышленник получил ранение при обстреле многоэтажек российскими танками и некоторое время находился в тылу. Впоследствии он снова вернулся на передовую. Однако в августе предатель был взят в плен вместе с семью другими участниками вражеской группировки во время боевых действий на бахмутском направлении. Суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины", – отметили в СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02ndHDGTSz3sEVAzfToJNjxpgFAtcLzFVpRNGqDkdCKpsH36bJqPPLSD3Uw4kz4TUDl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Луганская область, террористы, боевики, приговор, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, суд, измена
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