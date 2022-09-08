У оккупантов в Херсонской области не получается подготовить псевдореферендум – ГУР

По его словам, оккупанты могли бы попытаться объявить псевдореферендум, но все же голосование должно хотя бы имитировать "легитимность процесса". Но местное население и ВСУ даже не дают возможности захватчикам имитировать процесс, добавил он.

"ВСУ, движение сопротивления и все население даже на оккупированной территории, которое оказывает сопротивление и пассивно, и активно, не дают возможности даже в имитационной форме говорить о подготовке к так называемым референдумам. Поэтому и даты не один раз переносились, и форматы придумывали разнообразные. Но фактом остается то, что даже имитировать так называемый референдум оккупанты не могут", – заявил Юрсов.

Назначенный российскими оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов 5 сентября заявил, что коллаборанты региона решили "сделать паузу" в подготовке к "референдуму".

В то же время секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак призвал провести "референдум" на захваченных украинских территориях 4 ноября – в официальный российский праздник День народного единства.