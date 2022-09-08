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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У оккупантов в Херсонской области не получается подготовить псевдореферендум – ГУР

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Местное население, оказывающее сопротивление, мешает оккупантам подготовить псевдореферендум, заявил представитель ГУР
Местное население, оказывающее сопротивление, мешает оккупантам подготовить псевдореферендум, заявил представитель ГУР
Фото: EPA

Псевдореферендум в Херсонской области оккупантам не дают подготовить Вооруженные силы Украины и местное население, оказывающее сопротивление. Об этом 6 сентября заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Андрей Юрсов в эфире "5 канала".

По его словам, оккупанты могли бы попытаться объявить псевдореферендум, но все же голосование должно хотя бы имитировать "легитимность процесса". Но местное население и ВСУ даже не дают возможности захватчикам имитировать процесс, добавил он. 

"ВСУ, движение сопротивления и все население даже на оккупированной территории, которое оказывает сопротивление и пассивно, и активно, не дают возможности даже в имитационной форме говорить о подготовке к так называемым референдумам. Поэтому и даты не один раз переносились, и форматы придумывали разнообразные. Но фактом остается то, что даже имитировать так называемый референдум оккупанты не могут", – заявил Юрсов. 

Назначенный российскими оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов 5 сентября заявил, что коллаборанты региона решили "сделать паузу" в подготовке к "референдуму".

В то же время секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак призвал провести "референдум" на захваченных украинских территориях 4 ноября – в официальный российский праздник День народного единства.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

20 июля координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил: США располагают информацией о том, что Россия планирует аннексию украинских территорий (Донецкой, Луганской и частично Херсонской и Запорожской областей) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

По данным украинской разведки, оккупанты собирались провести "референдумы" на захваченных территориях 11 сентября, когда в России будет единый день голосования.

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Луганск, референдум, оккупация, Вооруженные силы Украины, разведка, аннексия, ВСУ, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Джон Кирби, Андрей Турчак, Кирилл Стремоусов, российские оккупанты
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