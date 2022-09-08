У оккупантов в Херсонской области не получается подготовить псевдореферендум – ГУР

По его словам, оккупанты могли бы попытаться объявить псевдореферендум, но все же голосование должно хотя бы имитировать "легитимность процесса". Но местное население и ВСУ даже не дают возможности захватчикам имитировать процесс, добавил он.
"ВСУ, движение сопротивления и все население даже на оккупированной территории, которое оказывает сопротивление и пассивно, и активно, не дают возможности даже в имитационной форме говорить о подготовке к так называемым референдумам. Поэтому и даты не один раз переносились, и форматы придумывали разнообразные. Но фактом остается то, что даже имитировать так называемый референдум оккупанты не могут", – заявил Юрсов.
Назначенный российскими оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов 5 сентября заявил, что коллаборанты региона решили "сделать паузу" в подготовке к "референдуму".
В то же время секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак призвал провести "референдум" на захваченных украинских территориях 4 ноября – в официальный российский праздник День народного единства.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
20 июля координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил: США располагают информацией о том, что Россия планирует аннексию украинских территорий (Донецкой, Луганской и частично Херсонской и Запорожской областей) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
По данным украинской разведки, оккупанты собирались провести "референдумы" на захваченных территориях 11 сентября, когда в России будет единый день голосования.
В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.