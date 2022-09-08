Оккупанты могут провести "референдум" на захваченных украинских территориях 4 ноября – росСМИ

Как информирует агентство, оккупационная власть захваченных территорий Запорожской области подтвердила, что будет ориентироваться на проведение голосования 4 ноября.
О том, что оккупанты могут провести псевдореферендум 4 ноября, сообщил и советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко. По его словам, Россия после голосования в символическую дату 7 ноября может озвучить решение о "присоединении" украинских территорий, ознаменовав "обновлением СССР" годовщину "большевистского переворота".
Ранее Андрющенко сообщал, что оккупанты планируют провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России). На эту же дату планировался "референдум" и в Луганской области, сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
В то же время назначенный российскими оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов заявил, что коллаборанты региона решили "сделать паузу" в подготовке к "референдуму".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявили, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа сказал, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества". 7 августа он добавил, что если Россия проведет псевдореферендумы, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.