Оккупанты могут провести "референдум" на захваченных украинских территориях 4 ноября – росСМИ

Как информирует агентство, оккупационная власть захваченных территорий Запорожской области подтвердила, что будет ориентироваться на проведение голосования 4 ноября.

О том, что оккупанты могут провести псевдореферендум 4 ноября, сообщил и советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко. По его словам, Россия после голосования в символическую дату 7 ноября может озвучить решение о "присоединении" украинских территорий, ознаменовав "обновлением СССР" годовщину "большевистского переворота".

Ранее Андрющенко сообщал, что оккупанты планируют провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России). На эту же дату планировался "референдум" и в Луганской области, сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В то же время назначенный российскими оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов заявил, что коллаборанты региона решили "сделать паузу" в подготовке к "референдуму".

Война России против Украины. Главное (обновляется)