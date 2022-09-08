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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты могут провести "референдум" на захваченных украинских территориях 4 ноября – росСМИ

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Оккупационные власти могут 7 ноября объявить о "присоединении" украинских территорий, заявлял Андрющенко
Оккупационные власти могут 7 ноября объявить о "присоединении" украинских территорий, заявлял Андрющенко
Фото: EPA

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак призвал провести "референдум" на захваченных украинских территориях 4 ноября – в официальный российский праздник День народного единства. Об этом 7 сентября сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Как информирует агентство, оккупационная власть захваченных территорий Запорожской области подтвердила, что будет ориентироваться на проведение голосования 4 ноября. 

О том, что оккупанты могут провести псевдореферендум 4 ноября, сообщил и советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко. По его словам, Россия после голосования в символическую дату 7 ноября может озвучить решение о "присоединении" украинских территорий, ознаменовав "обновлением СССР" годовщину "большевистского переворота".

Ранее Андрющенко сообщал, что оккупанты планируют провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России). На эту же дату планировался "референдум" и в Луганской области, сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В то же время назначенный российскими оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов заявил, что коллаборанты региона решили "сделать паузу" в подготовке к "референдуму".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявили, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа сказал, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества". 7 августа он добавил, что если Россия проведет псевдореферендумы, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Луганск, референдум, захват, оккупация, Мариуполь, аннексия, вторжение, Сергей Гайдай, Владимир Зеленский, российская агрессия, голосование, война России против Украины, Андрей Турчак, Кирилл Стремоусов, Петр Андрющенко
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