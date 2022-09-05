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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Коллаборанты в Херсонской области решили "сделать паузу" в подготовке к "референдуму" о присоединении к РФ

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Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма
Фото: ЕРА

Коллаборанты в Херсонской области решили "сделать паузу" в подготовке к "референдуму" о присоединении оккупированных территорий к России. Об этом заявил назначенный российскими оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации области" Кирилл Стремоусов, сообщает ТАСС.

Коллаборант утверждает, что все якобы было готово к так называемому референдуму, однако "из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, пока мы сделаем паузу".

При этом пособник российских оккупантов, которые убивают мирных жителей Украины, аргументировал такое решение тем, что "основная задача – обезопасить население".

По словам Стремоусова, "люди готовы бежать на "референдум", чтобы стать полноценным субъектом одной большой единой страны, которая может защитить".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

20 июля координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил: США располагают информацией о том, что Россия планирует аннексию украинских территорий (Донецкой, Луганской и частично Херсонской и Запорожской областей) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

По данным украинской разведки, оккупанты собирались провести "референдумы" на захваченных территориях 11 сентября, когда в России будет единый день голосования.

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, референдум, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, Кирилл Стремоусов, российские оккупанты
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