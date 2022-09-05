Коллаборанты в Херсонской области решили "сделать паузу" в подготовке к "референдуму" о присоединении к РФ

Коллаборант утверждает, что все якобы было готово к так называемому референдуму, однако "из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, пока мы сделаем паузу".

При этом пособник российских оккупантов, которые убивают мирных жителей Украины, аргументировал такое решение тем, что "основная задача – обезопасить население".

По словам Стремоусова, "люди готовы бежать на "референдум", чтобы стать полноценным субъектом одной большой единой страны, которая может защитить".

Война России против Украины. Главное (обновляется)