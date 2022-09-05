Коллаборанты в Херсонской области решили "сделать паузу" в подготовке к "референдуму" о присоединении к РФ

Коллаборант утверждает, что все якобы было готово к так называемому референдуму, однако "из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, пока мы сделаем паузу".
При этом пособник российских оккупантов, которые убивают мирных жителей Украины, аргументировал такое решение тем, что "основная задача – обезопасить население".
По словам Стремоусова, "люди готовы бежать на "референдум", чтобы стать полноценным субъектом одной большой единой страны, которая может защитить".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
20 июля координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил: США располагают информацией о том, что Россия планирует аннексию украинских территорий (Донецкой, Луганской и частично Херсонской и Запорожской областей) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
По данным украинской разведки, оккупанты собирались провести "референдумы" на захваченных территориях 11 сентября, когда в России будет единый день голосования.
В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.