"Пришлось забрать". Украинские военные захватили в Херсонской области две трофейные боевые машины десанта. Видео

"Пришлось забрать! Наш трофей, забрали БМД-2, кстати, вторая уже", – говорят бойцы на видео (осторожно, в записи присутствует ненормативная лексика).

БМД-2 – советская боевая гусеничная плавающая машина. По состоянию на начало апреля, по данным ресурса Army Recognition, не менее 41 БМД-2 были захвачены у российских войск и боевиков "ЛДНР" украинской армией.