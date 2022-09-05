"Пришлось забрать". Украинские военные захватили в Херсонской области две трофейные боевые машины десанта. Видео

"Пришлось забрать! Наш трофей, забрали БМД-2, кстати, вторая уже", – говорят бойцы на видео (осторожно, в записи присутствует ненормативная лексика).
БМД-2 – советская боевая гусеничная плавающая машина. По состоянию на начало апреля, по данным ресурса Army Recognition, не менее 41 БМД-2 были захвачены у российских войск и боевиков "ЛДНР" украинской армией.
4 сентября в соцсетях появились сообщения об освобождении от российских оккупантов ряда населенных пунктов на юге и востоке Украины. Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке ничего об этом не заявлял, однако президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что ВСУ освободили один населенный пункт в Донецкой области и два – на юге Украины. А руководство Офиса президента опубликовало фото поднятия украинского флага над Высокопольем Херсонской области.