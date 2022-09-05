В Херсонской области оккупанты запретили людям пересекать Днепр, а в Донецке из больниц силой мобилизуют пациентов – Генштаб ВСУ

Россияне продолжают принудительную мобилизацию на войну с Украиной на оккупированных территориях Фото: EPA

"После интенсивных обстрелов силами обороны районов скопления противника в Херсонской области российские захватчики установили запрет на передвижение местных жителей. В частности, людям запрещено пересекать реку Днепр как по мостам, так и на плавсредствах. В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение", – сказано в утренней сводке Генштаба.

В ведомстве также проинформировали, что на временно оккупированных территориях Украины россияне продолжают принудительную мобилизацию людей.

"Так, недавно в местные больницы Донецка начали прибывать представители российской оккупационной армии и силой "выписывать" больных. Под такую выписку попадают мужчины призывного возраста с различными заболеваниями или травмами, в том числе раненные во время боевых действий, проходящие лечение", – говорится в сообщении.

Кроме того, рассказали в Генштабе ВСУ, военнослужащие 2-го армейского корпуса ВС РФ (набранного из боевиков "ЛНР") отмечают дискриминацию их статуса по сравнению с российскими военными.

"Личный состав подразделений указанного армейского корпуса не получает определенных задекларированных надбавок, в отличие от российских военных в других воинских частях. Также отсутствует качественное медицинское обеспечение. Все это оказывает существенное влияние на ухудшение морально-психологического состояния личного состава", – отмечается в сводке.

В районе Херсона, по информации Генштаба ВСУ, часть боевиков "ДНР" осталась даже без воды и устроила бунт, отказавшись воевать. Их забрали с позиций представители российской контрразведки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)