В Херсонской области оккупанты запретили людям пересекать Днепр, а в Донецке из больниц силой мобилизуют пациентов – Генштаб ВСУ

"После интенсивных обстрелов силами обороны районов скопления противника в Херсонской области российские захватчики установили запрет на передвижение местных жителей. В частности, людям запрещено пересекать реку Днепр как по мостам, так и на плавсредствах. В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение", – сказано в утренней сводке Генштаба.
В ведомстве также проинформировали, что на временно оккупированных территориях Украины россияне продолжают принудительную мобилизацию людей.
"Так, недавно в местные больницы Донецка начали прибывать представители российской оккупационной армии и силой "выписывать" больных. Под такую выписку попадают мужчины призывного возраста с различными заболеваниями или травмами, в том числе раненные во время боевых действий, проходящие лечение", – говорится в сообщении.
Кроме того, рассказали в Генштабе ВСУ, военнослужащие 2-го армейского корпуса ВС РФ (набранного из боевиков "ЛНР") отмечают дискриминацию их статуса по сравнению с российскими военными.
"Личный состав подразделений указанного армейского корпуса не получает определенных задекларированных надбавок, в отличие от российских военных в других воинских частях. Также отсутствует качественное медицинское обеспечение. Все это оказывает существенное влияние на ухудшение морально-психологического состояния личного состава", – отмечается в сводке.
В районе Херсона, по информации Генштаба ВСУ, часть боевиков "ДНР" осталась даже без воды и устроила бунт, отказавшись воевать. Их забрали с позиций представители российской контрразведки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину у оккупантов срывается план замещения личного состава, об этом говорят сами оккупанты в телефонных перехватах, опубликованных СБУ. Контрактников в РФ массово ищут через сайты для трудоустройства, на сайтах поиска работы с начала марта размещены тысячи вакансий.
25 мая Государственная дума России сразу в трех чтениях приняла закон, отменяющий возрастной предел для заключения первого контракта на военной службе.
В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных.
На оккупированных территориях россияне силой забирают мужчин с улиц, предлагают пожилым людям еду в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста, сообщали украинская разведка и местные власти.