В районе Херсона часть оккупантов осталась даже без воды и устроила бунт, отказавшись воевать – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, потери российских войск в Украине составили около 49 500 человек Фото: ЕРА

"В районе населенного пункта Херсон военнослужащие 127-го полка 1-го армейского корпуса [составленного из боевиков "ДНР"] подняли бунт, написали отказ от участия в боевых действиях. Известно, что одной из причин является неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав этого полка остался даже без воды", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "часть военнослужащих забрали представители контрразведки противника, дальнейшая их судьба неизвестна".

"Проблемным для противника остается вопрос восполнения своих потерь в живой силе. Так, в исправительной колонии №124 города Донецк представители частной военной кампании "Вагнер" пытаются вербовать осужденных в состав своего подразделения", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)