В районе Херсона часть оккупантов осталась даже без воды и устроила бунт, отказавшись воевать – Генштаб ВСУ

"В районе населенного пункта Херсон военнослужащие 127-го полка 1-го армейского корпуса [составленного из боевиков "ДНР"] подняли бунт, написали отказ от участия в боевых действиях. Известно, что одной из причин является неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав этого полка остался даже без воды", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, "часть военнослужащих забрали представители контрразведки противника, дальнейшая их судьба неизвестна".
"Проблемным для противника остается вопрос восполнения своих потерь в живой силе. Так, в исправительной колонии №124 города Донецк представители частной военной кампании "Вагнер" пытаются вербовать осужденных в состав своего подразделения", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину у оккупантов срывается план замещения личного состава, об этом говорят сами оккупанты в телефонных перехватах, опубликованных СБУ. Контрактников в РФ массово ищут через сайты для трудоустройства, на сайтах поиска работы с начала марта размещены тысячи вакансий.
25 мая Государственная дума России сразу в трех чтениях приняла закон, отменяющий возрастной предел для заключения первого контракта на военной службе.
В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что РФ направляет подразделения, сформированные из заключенных, на наиболее горячие участки фронта.
На 4 сентября, по данным Генштаба ВСУ, потери российских войск в Украине составили около 49 500 человек личного состава.