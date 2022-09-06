В Херсонской области оккупанты терроризируют местных жителей – глава ОВА

"Оккупанты и их пособники усиливают террор в отношении мирного населения области. Людей обыскивают на улицах, в их дома могут ворваться вооруженные военные посреди ночи. Тех, кто "не понравился" оккупантам, похищают и вывозят в неизвестном направлении", – отметил он.
По словам Янушевича, кроме того, россияне запретили местным жителям пересекать Днепр.
"Этот запрет установили после ударов ВСУ по скоплениям войск России. Люди не могут пересекать Днепр как по мостам, так и по плавсредствам. В случае нарушения оккупанты угрожают открывать огонь на поражение", – рассказал Янушевич.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
В начале июня постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что "в подвалах" в Херсонской области оккупанты удерживают порядка 600 человек, их пытают.
Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.