В Херсонской области оккупанты терроризируют местных жителей – глава ОВА

"Оккупанты и их пособники усиливают террор в отношении мирного населения области. Людей обыскивают на улицах, в их дома могут ворваться вооруженные военные посреди ночи. Тех, кто "не понравился" оккупантам, похищают и вывозят в неизвестном направлении", – отметил он.

По словам Янушевича, кроме того, россияне запретили местным жителям пересекать Днепр.

"Этот запрет установили после ударов ВСУ по скоплениям войск России. Люди не могут пересекать Днепр как по мостам, так и по плавсредствам. В случае нарушения оккупанты угрожают открывать огонь на поражение", – рассказал Янушевич.