Фейгин: РФ могла разделить план о проведении "референдумов" на Донбассе и на юге. Потому что выглядело бы смешно: они проводят "референдум", а потом в ходе контрнаступления ВСУ теряют эти города

"Видимо, в сентябре они бы хотели провести "референдумы". Пока это не получается. Потому что в ходе каких-то контрнаступательных действий Украины на юге, на правом берегу Днепра, это выглядело бы смешно: они проводят "референдум", а потом теряют города, которые формально "присоединились" к России", – сказал Фейгин.
Он не исключил, что РФ могла разделить этот план на "Донбасс отдельно и отдельно юг".
"Ну давайте. Не можем пока мы на юге – в Херсоне и Запорожье – объявить, что уже прошли "референдумы", – ну давайте хотя бы выйдем на [административную] границу Донецкой области. И вот Донецкая и Луганская области спокойно переходят под контроль России посредством этих фиктивных "референдумов", – допустил такой сценарий блогер.
По мнению Фейгина, проводить псевдореферендум отдельно в Луганской области, без Донецкой, – "странно выглядит".
"Если ты проводишь в Донецкой и Луганской [областях], но на части занятых территорий – до Северодонецка и Лисичанска, допустим, – а что же тогда делать? Дальше продолжать воевать, чтобы, еще этот кусок отвоевав, снова "референдум" проводить? – отметил российский юрист и блогер. – То есть я думаю, что есть ситуация некоего цугцванга такого, вызванного желанием закрыть вопрос частями, касающийся Донбасса, и невозможности его осуществить в силу отсутствия военных возможностей – выхода на [административную] границу Донецкой области. Поэтому он мог поставить такую задачу, я не исключаю".
Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. Полный текст интервью
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены фейковые "референдумы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В захваченных населенных пунктах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей они, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".
В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявляли, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества".
7 августа он говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.
По информации ряда украинских чиновников, оккупанты планировали провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области и Луганской области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России).