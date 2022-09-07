Фейгин: РФ могла разделить план о проведении "референдумов" на Донбассе и на юге. Потому что выглядело бы смешно: они проводят "референдум", а потом в ходе контрнаступления ВСУ теряют эти города

Фейгин не исключил, что Путин (на фото) мог поставить задачу захватить весь Донбасс к 15 сентября Фото: EPA

"Видимо, в сентябре они бы хотели провести "референдумы". Пока это не получается. Потому что в ходе каких-то контрнаступательных действий Украины на юге, на правом берегу Днепра, это выглядело бы смешно: они проводят "референдум", а потом теряют города, которые формально "присоединились" к России", – сказал Фейгин.

Он не исключил, что РФ могла разделить этот план на "Донбасс отдельно и отдельно юг".

"Ну давайте. Не можем пока мы на юге – в Херсоне и Запорожье – объявить, что уже прошли "референдумы", – ну давайте хотя бы выйдем на [административную] границу Донецкой области. И вот Донецкая и Луганская области спокойно переходят под контроль России посредством этих фиктивных "референдумов", – допустил такой сценарий блогер.

По мнению Фейгина, проводить псевдореферендум отдельно в Луганской области, без Донецкой, – "странно выглядит".

"Если ты проводишь в Донецкой и Луганской [областях], но на части занятых территорий – до Северодонецка и Лисичанска, допустим, – а что же тогда делать? Дальше продолжать воевать, чтобы, еще этот кусок отвоевав, снова "референдум" проводить? – отметил российский юрист и блогер. – То есть я думаю, что есть ситуация некоего цугцванга такого, вызванного желанием закрыть вопрос частями, касающийся Донбасса, и невозможности его осуществить в силу отсутствия военных возможностей – выхода на [административную] границу Донецкой области. Поэтому он мог поставить такую задачу, я не исключаю".

Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. Полный текст интервью

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