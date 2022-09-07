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Фейгин: Ужас в окружении Путина нарастает. Хуже войны для олигархов ничего нет

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Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней, но блицкриг провалился
Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней, но блицкриг провалился
Фото: EPA

Для многих людей, близких к президенту РФ Владимиру Путину, война, которую 24 февраля против Украины начала Россия, стала неожиданностью.

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал российский юрист и блогер Марк Фейгин.

Гордон спросил Фейгина, есть или еще нет у целого ряда близких к Путину людей ужас от ситуации, в которую они попали по его вине.

"Нет. Он нарастает, во-первых. Он нарастает. Они в том состоянии, в которое попали после начала этой войны. Для многих это реально было неожиданно. То есть мы говорим о нескольких средах, нескольких этажах властного класса – так мы их назовем. Конечно, самые лайтовые в этом смысле – это олигархи. Они про деньги, они про гедонизм, про удовольствия, но вот никак не про войну. Война – это для них хуже нет. Притом что они, конечно, часть этой властной системы и несут такую же ответственность, безусловно", – ответил российский блогер.

По мнению Фейгина, олигархи – "самые главные противники" войны.

"Потому что они и страдают от этих санкций. Ну, грубо говоря, когда у тебя $15 млрд, а все заморожено – согласитесь, жизнь "в копеечку", что называется. Эти – да. Но у них есть особенность. Они говорят: "Большая политика – это риск, это все остальное. Решения принимались без нашего участия, и мы не хотим ничем рисковать, дабы повлиять на эту политику Путина. Потому что жизнь дороже". Вот приблизительно такое отношение. Притом что они главные критики и главные потерпевшие в этой ситуации", – отметил юрист и блогер.

По словам Фейгина, в российской власти войну против Украины поддерживает часть силового крыла, против – экономическое крыло.

"Экономическое – тоже не то что не в восторге, а просто даже в состоянии охеревания, потому что правительству во главе с [Михаилом] Мишустиным, конечно, это все тоже не надо. Во всяком случае им бы хотелось не нести ответственность за военную операцию... А как в этой ситуации себя повести, они не знают толком, – считает Фейгин. – Мишустин – это такая фигура, которую сейчас обсуждают в кругах власти в качестве... Он же формально даже может быть врио в случае отставки Путина или его смерти. Поэтому он рассматривается как фигура, которая может прекратить войну и весь этот адище".

Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Согласно последним изменениям в конституцию РФ, Путин сможет принять участие в следующих выборах президента РФ, которые должны состояться в 2024 году.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

6 июня американский журнал Newsweek написал, что в марте на Путина было совершено покушение, а в апреле он прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

Среди возможных преемников Путина аналитики, в частности, называют секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, санкции, Марк Фейгин, вторжение, деньги, олигархи, война России против Украины, президент, интервью, власть, блогер
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