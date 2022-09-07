"Восьмой пакет будет, нет никаких сомнений". В МИД Украины ожидают принятия санкций ЕС против России в сентябре

Уверенность в этом 6 сентября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я был в Праге на прошлой неделе, где состоялась встреча глав МИД стран ЕС… Я подчеркнул коллегам, что мы ждем этого пакета в сентябре и считаем, что он должен быть принят. Я озвучил те санкции, которые мы ожидаем в нем увидеть. И сейчас только завязывается разговор после летнего перерыва в Европейском союзе про содержание восьмого пакета. Но в том, что восьмой пакет будет, нет никаких сомнений", – сказал глава МИД Украины.

Кулеба говорил 8 августа, что следующий санкционный пакет против РФ ожидается осенью.