"Восьмой пакет будет, нет никаких сомнений". В МИД Украины ожидают принятия санкций ЕС против России в сентябре

Уверенность в этом 6 сентября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Я был в Праге на прошлой неделе, где состоялась встреча глав МИД стран ЕС… Я подчеркнул коллегам, что мы ждем этого пакета в сентябре и считаем, что он должен быть принят. Я озвучил те санкции, которые мы ожидаем в нем увидеть. И сейчас только завязывается разговор после летнего перерыва в Европейском союзе про содержание восьмого пакета. Но в том, что восьмой пакет будет, нет никаких сомнений", – сказал глава МИД Украины.
Кулеба говорил 8 августа, что следующий санкционный пакет против РФ ожидается осенью.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ семь пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков. Ограничения коснулись значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, санкции против России "должны нарастать, как ком снега", чтобы снести ее террористический потенциал.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.