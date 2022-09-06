ГОРДОН
 
 
МИР

Глава МИД Франции не согласилась, что санкции против РФ больше вредят Европе, чем самой России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Катрин Колонна заявила, что европейцы стремятся уменьшить экономическую зависимость от России
Катрин Колонна заявила, что европейцы стремятся уменьшить экономическую зависимость от России
Фото: ЕРА

Санкции против Российской Федерации работают, и со временем их действие будет становиться все более заметным. Об этом 5 сентября заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в эфире RTL.

Колонна ответила на заявление французского политика, евродепутата Жордана Барделла, который 4 сентября в эфире BFMTV сказал, что следует отказаться от энергетических санкций против Российской Федерации, которые, по его словам, более проблематичны для самих французов, чем для России. Глава внешнеполитического ведомства Франции отвергла это утверждение, предположив, что сейчас подобные тезисы пытается сознательно усиливать сама Россия или поддерживающие ее силы.

"Санкции против России работают, и было бы неправильно говорить, что они не оказывают влияния на российскую экономику. ВВП России снижается, испытывают проблемы отдельные отрасли, РФ сложно восстанавливать запас полупроводников, есть проблемы в автомобильной отрасли", – сказала Колонна.

Глава МИД Франции отметила, что европейцы стремятся уменьшить экономическую зависимость от России.

"Санкции работают, и со временем их действие будет становиться все более заметным – по мере того, как мы уменьшаем зависимость… И это уменьшает способность России финансировать свою военную кампанию. Мы должны продолжать и будем это делать", – подчеркнула Колонна.

В середине июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Европейский союз "выстрелил себе в легкие", введя санкции против России. По его словам, санкции не помогают Украине, однако они вредны для европейской экономики. Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко не согласился с подобным утверждением. Он сказал, что "санкции помогают привлечь государство-агрессора к ответственности за его преступления, а также ослабить его способность к дальнейшему ведению войны".

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Теги: МИД, санкции, экономика, МИД Украины, МИД Франции, Европа, ЕС, зависимость, Катрин Колонна
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что трахаешь мою жену". Dantes высмеял роман Дорофеевой с его другом Кацуриным (323601)
2
"Папины девочки, а мальчик похож на маму", "Какие милые". Ким показал жену, дочерей и сына (234077)
3
"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм (165768)
4
Мать единственной дочери Владимира Кличко показала себя крупным планом (150401)
5
"Все разведки мира мне платят миллионы, а сегодня, вот х...рня, взяли и раскрыли". Макаревич высмеял внесение его в список "иноагентов" (130779)
6
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (107605)
7
Перман о вернувшейся в РФ Пугачевой: Какая смелость и мудрость – молчать за рубежом и высказаться дома (83331)
8
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (73986)
 
 
 
 