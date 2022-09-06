Глава МИД Франции не согласилась, что санкции против РФ больше вредят Европе, чем самой России

Колонна ответила на заявление французского политика, евродепутата Жордана Барделла, который 4 сентября в эфире BFMTV сказал, что следует отказаться от энергетических санкций против Российской Федерации, которые, по его словам, более проблематичны для самих французов, чем для России. Глава внешнеполитического ведомства Франции отвергла это утверждение, предположив, что сейчас подобные тезисы пытается сознательно усиливать сама Россия или поддерживающие ее силы.

"Санкции против России работают, и было бы неправильно говорить, что они не оказывают влияния на российскую экономику. ВВП России снижается, испытывают проблемы отдельные отрасли, РФ сложно восстанавливать запас полупроводников, есть проблемы в автомобильной отрасли", – сказала Колонна.

Глава МИД Франции отметила, что европейцы стремятся уменьшить экономическую зависимость от России.

"Санкции работают, и со временем их действие будет становиться все более заметным – по мере того, как мы уменьшаем зависимость… И это уменьшает способность России финансировать свою военную кампанию. Мы должны продолжать и будем это делать", – подчеркнула Колонна.

В середине июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Европейский союз "выстрелил себе в легкие", введя санкции против России. По его словам, санкции не помогают Украине, однако они вредны для европейской экономики. Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко не согласился с подобным утверждением. Он сказал, что "санкции помогают привлечь государство-агрессора к ответственности за его преступления, а также ослабить его способность к дальнейшему ведению войны".