Факт наличия европейской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС — Боррель

Видео опубликовано на сайте Европейской комиссии.
"То, что у меня есть виза, не означает, что у меня есть право на въезд в ту или иную страну. Может быть, человека не пропустят даже с визой. К примеру, в США, имея визу, вы можете получить отказ на въезд по той или иной причине. То же касается и Европы", – сказал Боррель.
По его словам, российские туристы должны будут проходить контроль на границах.
В то же время Боррель отметил, что ЕС не намерен полностью запрещать выдачу виз россиянам, поскольку "не должен отгораживать себя от гражданского общества".
На встрече в Праге Чехия 31 августа министры иностранных дел стран ЕС достигли соглашения о полной приостановке упрощенной процедуры выдачи виз россиянам.
Сейчас визовые ограничения действуют только в отношении граждан РФ, которые включены в санкционные списки. Однако в связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.
Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". В частности, о введении ограничений на въезд россиян уже заявили Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Литва.
Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают Германия, Франция, Венгрия, Кипр и Греция.