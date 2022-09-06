Факт наличия европейской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС — Боррель

Видео опубликовано на сайте Европейской комиссии.

"То, что у меня есть виза, не означает, что у меня есть право на въезд в ту или иную страну. Может быть, человека не пропустят даже с визой. К примеру, в США, имея визу, вы можете получить отказ на въезд по той или иной причине. То же касается и Европы", – сказал Боррель.

По его словам, российские туристы должны будут проходить контроль на границах.

В то же время Боррель отметил, что ЕС не намерен полностью запрещать выдачу виз россиянам, поскольку "не должен отгораживать себя от гражданского общества".

На встрече в Праге Чехия 31 августа министры иностранных дел стран ЕС достигли соглашения о полной приостановке упрощенной процедуры выдачи виз россиянам.