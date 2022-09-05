"Несмотря на войну, мы продолжаем сближаться с европейской семьей". В Брюсселе сегодня состоится заседание Совета ассоциации Украина – ЕС

Заседание, которое начнется в 13.15 по киевскому времени, пройдет под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Делегацию от Евросоюза возглавит верховный представитель иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Сегодня в Брюсселе начнется восьмое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Несмотря на войну, мы продолжаем сближаться с европейской семьей во всех секторах. Благодарны Евросоюзу за непоколебимую поддержку и веру в нашу победу. Вместе – мы Европа!" – написал Шмыгаль в Twitter.

Сьогодні в Брюсселі розпочнеться восьме засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Попри війну, ми продовжуємо зближуватися з європейською родиною в усіх секторах. Вдячні Євросоюзу за непохитну підтримку й віру в нашу перемогу. Разом — ми Європа! pic.twitter.com/mZumrJjEww — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 5, 2022

Основными темами обсуждения на встрече станут заявка Украины на членство в Евросоюзе, а также поддержка Украины Европейским союзом в войне против России.