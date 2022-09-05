"Несмотря на войну, мы продолжаем сближаться с европейской семьей". В Брюсселе сегодня состоится заседание Совета ассоциации Украина – ЕС

Заседание, которое начнется в 13.15 по киевскому времени, пройдет под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Делегацию от Евросоюза возглавит верховный представитель иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.
"Сегодня в Брюсселе начнется восьмое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Несмотря на войну, мы продолжаем сближаться с европейской семьей во всех секторах. Благодарны Евросоюзу за непоколебимую поддержку и веру в нашу победу. Вместе – мы Европа!" – написал Шмыгаль в Twitter.
Сьогодні в Брюсселі розпочнеться восьме засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Попри війну, ми продовжуємо зближуватися з європейською родиною в усіх секторах. Вдячні Євросоюзу за непохитну підтримку й віру в нашу перемогу. Разом — ми Європа! pic.twitter.com/mZumrJjEww— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 5, 2022
Основными темами обсуждения на встрече станут заявка Украины на членство в Евросоюзе, а также поддержка Украины Европейским союзом в войне против России.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявления подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться уже в 2023 году.