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"Несмотря на войну, мы продолжаем сближаться с европейской семьей". В Брюсселе сегодня состоится заседание Совета ассоциации Украина – ЕС

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Заседание пройдет под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля
Заседание пройдет под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля
Фото: ЕРА

Сегодня, 5 сентября, в Брюсселе состоится восьмое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Об этом сообщает сайт Европейского совета.

Заседание, которое начнется в 13.15 по киевскому времени, пройдет под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Делегацию от Евросоюза возглавит верховный представитель иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Сегодня в Брюсселе начнется восьмое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Несмотря на войну, мы продолжаем сближаться с европейской семьей во всех секторах. Благодарны Евросоюзу за непоколебимую поддержку и веру в нашу победу. Вместе – мы Европа!" – написал Шмыгаль в Twitter.

Основными темами обсуждения на встрече станут заявка Украины на членство в Евросоюзе, а также поддержка Украины Европейским союзом в войне против России.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявления подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться уже в 2023 году.

Теги: Украина, Еврокомиссия, Брюссель, переговоры, Европейский союз, Европа, Евросоюз, Жозеп Боррель, Денис Шмыгаль, членство, ЕС
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