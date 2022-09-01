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5 сентября состоится заседание Совета ассоциации Украина – ЕС, на повестке дня заявка Украины на членство в Евросоюзе

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Одной из тем обсуждения на заседании станет поддержка Украины Европейским союзом в войне против России
Одной из тем обсуждения на заседании станет поддержка Украины Европейским союзом в войне против России
Фото: depositphotos.com

Восьмое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС состоится 5 сентября в Брюсселе. Об этом сообщает сайт Европейского совета.

Как говорится в сообщении, участники заседания обсудят заявку Украины на членство в Евросоюзе.

"Совет ассоциации обсудит двустороннюю повестку дня ЕС – Украина, в частности выполнение Соглашения об ассоциации и состояние сотрудничества ЕС – Украина", – отметили в Евросовете.

Еще одной темой обсуждения станет поддержка Украины Европейским союзом в войне против России.

Заседание начнется в 13.15 по киевскому времени. Оно пройдет под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Делегацию от ЕС возглавит верховный представитель иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявления подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться уже в 2023 году.

Теги: Россия, Украина, Еврокомиссия, переговоры, Европейский союз, Евросоюз, Жозеп Боррель, Денис Шмыгаль, членство
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