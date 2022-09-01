5 сентября состоится заседание Совета ассоциации Украина – ЕС, на повестке дня заявка Украины на членство в Евросоюзе

Как говорится в сообщении, участники заседания обсудят заявку Украины на членство в Евросоюзе.

"Совет ассоциации обсудит двустороннюю повестку дня ЕС – Украина, в частности выполнение Соглашения об ассоциации и состояние сотрудничества ЕС – Украина", – отметили в Евросовете.

Еще одной темой обсуждения станет поддержка Украины Европейским союзом в войне против России.

Заседание начнется в 13.15 по киевскому времени. Оно пройдет под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Делегацию от ЕС возглавит верховный представитель иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявления подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться уже в 2023 году.