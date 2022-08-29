"Только членство в НАТО может изменить ситуацию". Стефанишина заявила, что Украине больше не нужен ПДЧ

"Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года (тогда Альянс решил не предоставлять Украине ПДЧ. – "ГОРДОН")", – сказала Стефанишина.
Вице-премьер подчеркнула, что Украина де-факто уже внедрила очень много практик и стандартов НАТО. Кроме того, украинские военные получили уникальный боевой опыт, которого нет у военных из стран Альянса.
"Основные "морковки", интересные в условиях этой войны возможности мы могли бы получить исключительно теперь как член Альянса, на которого распространялась бы пятая статья договора НАТО (предусматривает коллективную оборону в случае нападения на одного из членов союза. – "ГОРДОН"). Все остальное мы делаем, и это не требует на сегодняшний день привлечения высоких политиков или министров. Взаимодействие с НАТО происходит. Но в вопросах, касающихся именно гарантий безопасности, только членство может изменить ситуацию", – объяснила Стефанишина.
По ее мнению, Украина рано или поздно станет членом НАТО, если сам Альянс на момент наступления такой возможности еще будет существовать.
Также Стефанишина добавила, что полномасштабная война, развязанная Россией, "нивелировала все возможные нарративы РФ" и поэтому ее возражения насчет членства Украины в НАТО нет смысла серьезно обсуждать.
На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости.
В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины.
Перед началом полномасштабного вторжения в Украину, которое произошло 24 февраля 2022 года, канцлер Германии Олаф Шольц заявил президенту России Владимиру Путину, что Украина в ближайшие десятилетия не станет членом НАТО.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддержит вхождение Украины в НАТО.
По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".