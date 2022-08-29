"Только членство в НАТО может изменить ситуацию". Стефанишина заявила, что Украине больше не нужен ПДЧ

Ольга Стефанишина рассказала, почему Украину больше не устраивает ПДЧ Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

"Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года (тогда Альянс решил не предоставлять Украине ПДЧ. – "ГОРДОН")", – сказала Стефанишина.

Вице-премьер подчеркнула, что Украина де-факто уже внедрила очень много практик и стандартов НАТО. Кроме того, украинские военные получили уникальный боевой опыт, которого нет у военных из стран Альянса.

"Основные "морковки", интересные в условиях этой войны возможности мы могли бы получить исключительно теперь как член Альянса, на которого распространялась бы пятая статья договора НАТО (предусматривает коллективную оборону в случае нападения на одного из членов союза. – "ГОРДОН"). Все остальное мы делаем, и это не требует на сегодняшний день привлечения высоких политиков или министров. Взаимодействие с НАТО происходит. Но в вопросах, касающихся именно гарантий безопасности, только членство может изменить ситуацию", – объяснила Стефанишина.

По ее мнению, Украина рано или поздно станет членом НАТО, если сам Альянс на момент наступления такой возможности еще будет существовать.

Также Стефанишина добавила, что полномасштабная война, развязанная Россией, "нивелировала все возможные нарративы РФ" и поэтому ее возражения насчет членства Украины в НАТО нет смысла серьезно обсуждать.