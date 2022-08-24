"Та не однаково мені". Генсек НАТО поздравил Украину стихом Шевченко

НАТО отдает честь храбрым украинским мужчинам и женщинам, которые борются за свободу и своей страны – Столтенберг Фото: ЕРА

"Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять… Ох, не однаково мені", – так звучат в оригинале строки, которые генсек НАТО прочел в английском переводе.

"НАТО тоже не все равно", – отметил он.

Столтенберг сказал в видеообращении, что в День Независимости Украины НАТО отдает честь храбрым украинским мужчинам и женщинам, которые борются за свободу и своей страны.

"НАТО поддерживает Украину с момента ее независимости, и вы можете продолжать рассчитывать на нас всегда. Украина победит", – заявил генсек.

On #Ukraine’s independence day I pay tribute to the brave Ukrainian women & men fighting for their freedom & their country. #NATO has supported Ukraine since its independence & you can continue to count on NATO for as long as it takes. Ukraine will prevail! pic.twitter.com/IYLN5sNH8m — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 24, 2022