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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Та не однаково мені". Генсек НАТО поздравил Украину стихом Шевченко

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НАТО отдает честь храбрым украинским мужчинам и женщинам, которые борются за свободу и своей страны Столтенберг
НАТО отдает честь храбрым украинским мужчинам и женщинам, которые борются за свободу и своей страны – Столтенберг
Фото: ЕРА

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил украинцев с Днем Независимости. На видео, опубликованном в Twitter, он процитировал часть стихотворения Тараса Шевченко.

"Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять… Ох, не однаково мені", – так звучат в оригинале строки, которые генсек НАТО прочел в английском переводе.

"НАТО тоже не все равно", – отметил он.

Столтенберг сказал в видеообращении, что в День Независимости Украины НАТО отдает честь храбрым украинским мужчинам и женщинам, которые борются за свободу и своей страны.

"НАТО поддерживает Украину с момента ее независимости, и вы можете продолжать рассчитывать на нас всегда. Украина победит", – заявил генсек.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддержит вхождение Украины в НАТО.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны НАТО оказывают Киеву военную и гуманитарную помощь, однако Альянс отказался выполнить просьбу украинских властей и закрыть воздушное пространство над страной.

По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

Теги: НАТО, Тарас Шевченко, Йенс Столтенберг, День Независимости, война России против Украины
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