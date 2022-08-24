"Та не однаково мені". Генсек НАТО поздравил Украину стихом Шевченко

"Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять… Ох, не однаково мені", – так звучат в оригинале строки, которые генсек НАТО прочел в английском переводе.
"НАТО тоже не все равно", – отметил он.
Столтенберг сказал в видеообращении, что в День Независимости Украины НАТО отдает честь храбрым украинским мужчинам и женщинам, которые борются за свободу и своей страны.
"НАТО поддерживает Украину с момента ее независимости, и вы можете продолжать рассчитывать на нас всегда. Украина победит", – заявил генсек.
On #Ukraine’s independence day I pay tribute to the brave Ukrainian women & men fighting for their freedom & their country. #NATO has supported Ukraine since its independence & you can continue to count on NATO for as long as it takes. Ukraine will prevail! pic.twitter.com/IYLN5sNH8m— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 24, 2022
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддержит вхождение Украины в НАТО.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны НАТО оказывают Киеву военную и гуманитарную помощь, однако Альянс отказался выполнить просьбу украинских властей и закрыть воздушное пространство над страной.
По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".