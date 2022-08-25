Пионтковский: НАТО 70 лет готовился, чтобы отразить нападение восточной орды. Но в феврале оказалось, что готова только одна армия – украинская

По его словам, украинская армия сейчас, по сути, выполняет функцию НАТО.
"70 лет этот великий, могучий блок готовился к тому, чтобы отразить нападение восточной орды. И когда это нападение наступило, когда 15 декабря, задолго до вторжения в Украину, [президент РФ Владимир] Путин заявил: "НАТО, забирайте свои манатки – и убирайтесь вон", оказалось, что готова только одна армия – украинская. И она героически выполняет эту миссию", – подчеркнул Пионтковский.
Он отметил, что Украина до сих пор не является членом НАТО лишь по формальным причинам.
"Украина уже спасла жизни тысяч, а может быть, десятков тысяч американских солдат, которые вынуждены были бы без всяких разговоров сражаться, когда эта орда, захватив Украину, вошла бы в страны Балтии, Польшу. Украина берет на себя эту работу. Это страна, которая до сих пор по формальным соображениям не принимается в НАТО, так как она не выполняет каких-то критериев", – резюмировал Пионтковский.
Пионтковский: Путину очень прямо, на доступном языке объяснили, что в случае использования тактического ядерного оружия его просто убьют. Читайте полную версию интервью
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.
В Генштабе ВСУ 25 августа сообщили, что украинские военные ликвидировали уже около 45 850 российских оккупантов.