Пионтковский: НАТО 70 лет готовился, чтобы отразить нападение восточной орды. Но в феврале оказалось, что готова только одна армия – украинская

По его словам, украинская армия сейчас, по сути, выполняет функцию НАТО.

"70 лет этот великий, могучий блок готовился к тому, чтобы отразить нападение восточной орды. И когда это нападение наступило, когда 15 декабря, задолго до вторжения в Украину, [президент РФ Владимир] Путин заявил: "НАТО, забирайте свои манатки – и убирайтесь вон", оказалось, что готова только одна армия – украинская. И она героически выполняет эту миссию", – подчеркнул Пионтковский.

Он отметил, что Украина до сих пор не является членом НАТО лишь по формальным причинам.

"Украина уже спасла жизни тысяч, а может быть, десятков тысяч американских солдат, которые вынуждены были бы без всяких разговоров сражаться, когда эта орда, захватив Украину, вошла бы в страны Балтии, Польшу. Украина берет на себя эту работу. Это страна, которая до сих пор по формальным соображениям не принимается в НАТО, так как она не выполняет каких-то критериев", – резюмировал Пионтковский.

Пионтковский: Путину очень прямо, на доступном языке объяснили, что в случае использования тактического ядерного оружия его просто убьют. Читайте полную версию интервью

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