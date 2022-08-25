"День Независимости Украины и они зубы оскалили конкретно". Оккупант жалуется жене, что ВСУ взяли в "капкан" его подразделение

В перехвате ГУР оккупант жалуется, что их "накрыли" ВСУ и есть много раненных Фото: EPA

На записи военнослужащий России сообщает своей жене, что его телефона больше не существует, потому что их "накрыли".

"Дом отменяется, п...здец нам. У нас много раненых, а отходить некуда. Мы в капкане. Сегодня День Независимости Украины, и они зубы оскалили конкретно", – говорит оккупант.

Его супруга в слезах просит возвращаться домой, но военный отвечает, что уходить некуда.

"Куда уходить? Тут некуда уходить. Некуда. Все везде... Мы в круге нах...й", – отмечает он.